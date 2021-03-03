Ожирение и высокий сахар связали с высоким риском осложнений во время первой беременности

Последние десять лет наметился устойчивый рост женской смертности от болезней сердца. По мнению ученых, всему виной миф о том, что сердечно-сосудистые заболевания угрожают в основном мужчинам. В новом исследовании приводятся доказательства тому, насколько опасны эти заблуждения для будущих матерей.Ученые впервые оценили связь факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний во время первой беременности с долгосрочными последствиями для здоровья женщин. В исследовании, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации, представлены результаты оценки здоровья более 4,4 тысяч женщин, впервые ставших матерью в период с 2011 по 2014 годы. Примерно каждая вторая пациентка имела избыточный вес или ожирение на ранних сроках. Начиная с первого триместра беременности ученые собирали данные о пациентках, просматривая реальную документацию, а также с помощью телефонных опросов и анализа информации о посещениях врача – в течение следующих семи лет после родов.У четверти участниц (1102 женщин) возникли серьезные осложнения во время беременности или развился гестационный диабет. Ученые отметили, что у таких пациенток гораздо чаще выявлялись факторы риска сердечно-сосудистых болезней до или во время первого триместра по сравнению с женщинами, которые нормально перенесли беременность. К таким факторам относятся избыточный вес, повышенный уровень сахара в крови, нарушения артериального давления.Ученые также определили долгосрочные последствия таких состояний: так, у женщин, которые перенесли во время первой беременности осложнения или гестационный диабет, вероятность развития гипертонии в течение следующих 2-7 лет была в 1,6 раз выше. Риск гипертонии второй степени у этих пациенток был вдвое выше по сравнению с более здоровыми женщинами. При этом вероятность таких последствий была гораздо меньше у женщин, которые уделяют физическим упражнения не меньше трех часов в неделю.В настоящий момент американские кардиологи рекомендуют проводить скрининг сердечно-сосудистых заболеваний для взрослых 20-39 лет каждые 4-6 лет. Авторы исследования считают, что для будущих матерей этот скрининг должен быть частью дородовой и акушерской медицинской помощи.Ранее эксперты из Европейского общества кардиологов (ESC) призвали врачей внимательнее к осложнениям во время беременности, которые могут повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Так, преэклампсия — мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности, — в четыре раза повышает вероятность сердечной недостаточности и удваивает риск инсульта.«Высокое кровяное давление во время беременности — это предупреждающий признак того, что во время менопаузы у женщины может развиться гипертония и даже деменция много десятилетий спустя. Если не обращать внимание на артериальное давление в 40-50 лет, это приведет к серьезным проблемам в 70 лет, которые будет гораздо труднее устранить», - сообщили авторы документа ESC.