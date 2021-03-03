Кардиолог рассказал, с чем лучше всего пить кофе

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Кофе часто пьют с добавлением жирных сливок, сгущенного молока и других сладких ингредиентов, однако кардиолог рекомендует употреблять напиток с другими добавками.В интервью британскому изданию Express кардиолог Леонардо Пьянко рассказал, с чем лучше всего пить кофе. В первую очередь, заметил врач, напиток не должен быть слишком подслащенным и жирным. Большое количество сливок, сахара, сиропов, ликеров, зефира фактически превращает его в калорийную бомбу, из-за чего полезный эффект кофе сводится к нулю.В идеале, пояснил эксперт, кофе следует употреблять, ничего не добавляя в него, просто смешивая перемолотые зерна с водой. Однако такой вариант напитка кому-то может показаться слишком крепким и кислотным – «смягчить» его помогает несладкое молоко.Если же говорить о добавках, то кофе лучше пить следующим образом.«В кофе можно добавлять мускатный орех и корицу – эти специи помогают стабилизировать уровень сахара в крови», - рассказал кардиолог.По словам Пьянко, «чистый» кофе, лишенный сладких и жирных добавок, которыми его часто насыщают в заведениях фастфуда, является великолепным пищевым источником антиоксидантов, способных бороться с воспалением в организме. Благодаря этой особенности питье кофе полезно в плане профилактики опасных заболеваний, включая рак печени и колоректальный рак, болезни Паркинсона и Альцгеймера, патологии сердца, инсульт.