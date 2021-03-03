Тактильные способы снятия стресса

Тактильные способы снятия стрессаНаша нынешняя жизнь такова, что без стрессов обойтись практически невозможно. Единственный способ как-то гармонизировать ситуацию – использовать различные антистрессовые средства. Но какие из них действительно дают эффект?Прикоснуться и расслабитьсяЧаще всего психологи советуют стандартные методы снятия стресса: поехать в отпуск на природу, сходить в баню или на массаж, заняться каким-то новым хобби, общаться с друзьями, практиковать релаксирующие методики… Но увы, не у всех и не всегда есть возможность следовать данным рекомендациям. А вот так называемые антистрессовые игрушки вполне доступны даже в условиях ограниченных ресурсов.Дело в том, что расслабить нервную систему можно с помощью определенных тактильных ощущений. Например, прикосновений к телу другого живого существа. Но как быть, если вы в данный момент совершенно одиноки, и у вас нет никого, к кому вы могли бы прикоснуться, даже домашнего животного? Не все могут завести собаку или кошку. У одних аллергия, а другим просто образ жизни этого не позволяет. Но прикасаться можно и к неодушевленным предметам. Давайте рассмотрим некоторые варианты.Подушки-«мнушки»Их легко купить в Интернете или сделать самостоятельно, скажем, по инструкции из Сети. Такая «мнушка» представляет собой мягкую подушечку приятной расцветки (цвет тоже улучшает эмоциональный фон). В качестве наполнителя используются мелкие гранулы полистирола. Обшивка трикотажная, так что вероятность аллергической реакции на изделие совсем небольшая. К тому же, такая подушечка компактна, ее можно носить в сумке.Как работает «мнушка»? Человек прикасается к ней, ощущая сквозь материю находящиеся внутри гранулы. При этом задействуется мелкая моторика рук, в мозгу активизируется центр удовольствия.Использовать такие подушки можно не только взрослым, но и детям. Если ребенок кричит, капризничает, дайте ему в руки «мнушку» - и вскоре чадо успокоится и утихнет. Большой плюс: со временем «мнушки» не теряют форму, сколько бы вы их ни использовали. Можно экспериментировать, изготавливая такие подушки самим из воздушных шариков, например, наполняя их разными субстанциями - гречкой, рисом, мукой и т.д.СенсориумВ магазинах ортопедических товаров сегодня можно найти широкий ассортимент предметов для сенсорной интеграции, которые подойдут как взрослым, так и детям. Можно даже постепенно сформировать своего рода сенсориум - набор тактильных развлечений: массажные мячики, тактильные массажные ролики и коврики для ног, аппликатор Кузнецова, игольчатый валик (аппликатор Ляпко), роликовые массажеры для лица, скребок Гуаша из натурального камня… Все это можно креативно дополнить самыми разными подручными предметами - кисточками для рисования, перышками, банными щетками, тканями разных фактур (шелк, вельвет, бархат).Зажгите аромасвечу или палочку благовоний и устройте себе соло-вечеринку сенсорных удовольствий под приятную музыку. Или предложите такую игру в ощущения своим друзьям, предварительно завязав другу глаза.РаскраскиКогда-то раскраски покупали только детям, но сейчас в продаже и раскраски для взрослых. Человеку предлагается взять фломастеры или цветные карандаши и раскрасить контуры уже готовых картинок. Это действие расслабляет, умиротворяет, а заодно, рисуя, вы разовьете свою мелкую моторику.В ходу и онлайн-раскраски. В этом случае рисовать придется на экране. Например, вам предложат раскрасить силуэт птицы, используя палитру из 105 цветовых оттенков. Пока вы будете этим заниматься, с экрана будет играть спокойная музыка. Если результат вам не понравится, можно легко заменить цвета.Головоломки и конструкторыДо сих пор в ходу изобретенный в 80-е кубик Рубика и его аналоги. Такая игрушка не только развивает нейронные связи и пространственное мышление, но и «успокаивает» мозг.Конечно, можно разгадывать головоломки на экране компьютера или смартфона. Например, лопать цветные шарики в определенном порядке, или собирать в ряд фигурки. Процесс обычно сопровождается приятной музыкой, а задачи предлагаются интересные и разнообразные. Правда, в этом случае отсутствует прямой тактильный контакт, однако создается виртуальный эффект «прикосновения».На рынке также существует огромный ассортимент конструкторов для взрослых. Процесс изготовления модели самолета или автомобиля, например, из деревянных элементов может быть очень увлекательным, а кто-то даже назовет его медитативным.РукоделиеШитье, вязание, бисероплетение, макраме - все это зачастую занятия монотонные, но они умиротворяют и питают творческое начало. Стежок за стежком – так можно и соткать целый сюжет, и придумать, как вывести бизнес на новый уровень дохода. Такой вот креативный антистресс!