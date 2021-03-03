Психологи связали использование смартфона и проблемы со сном

Исследователи из Королевского колледжа Лондона опросили 1043 человека в возрасте от 18 до 30 лет на предмет использования смартфонов, качества сна и опробованных стратегий сокращения времени использования смартфонов.Около четверти добровольцев сообщили, что использовали свой телефон не менее трех часов каждый день, а 19% использовали свое устройство более пяти часов в день. По словам исследователей, 406 участников соответствовали критериям наличия зависимости от смартфона.Участники исследования сообщали о потере контроля над тем, сколько времени они проводят за телефоном, о беспокойстве, если телефона нет под рукой, о том, что не раз променяли другие виды деятельности на телефон. И 69% человек из этой группы и 57% из тех, кто не был признан зависимым от смартфонов, заявили, что страдали от низкого качества сна.Примечательно: многие респонденты сообщили о попытках ограничить использование смартфонов. Если было признано наличие зависимости, человек пробовал несколько стратегий ограничения. Проблемные отношения с устройством негативно влияют на сон вне зависимости от продолжительности использования телефона, говорят специалисты.