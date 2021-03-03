Названы простые способы справиться с головной болью

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Три вида головной боли и способы борьбы с ними.Головная боль бывает разная, и специалисты насчитывают более ста видов такого недуга. У каждой такой боли есть свои особенности и отличительные черты. Медики рассказали, как справиться с самыми распространенными видами головной боли.МигреньТакая головная боль бывает у многих людей. Для нее характерна пульсирующая боль в одной зоне. Боль может охватывать несколько зон, в том числе шею и лицо. Пациенты описывают ее как раскаленную кочергу, которую кто-то вгоняет в голову. Она может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Боль может проявляться заранее и основные симптомы – покалывание в голове и теле, тошнота, рвота, слабость мышц, светлые пятна перед глазами.Как помочь. Приложить ко лбу холодный компресс, отдых. Можно принять таблетку аспирина или ибупрофена.Головная боль напряженияТакая боль проявляется ощущениями сдавливания внутри головы. Часто возникает в области висков и лба. Может повышаться глазное давление, чувствительность кожи головы и верхней части тела. Повышается восприимчивость к шуму и свету. Такая боль бывает эпизодической или хронической. Ее часто путают с мигренью, но при такой боли нет тошноты, рвоты и пятен перед глазами.Как помочь. Медики рекомендуют бороться не с последствиями, а отыскать причину такой боли. Следует снизить уровень стрессов, сохранять душевное спокойствие, равновесие, соблюдать режим сна и уделять время физической активности. Чтобы снять боль – можно принять душ, сделать зарядку.АпноэЭто первичный вид головной боли, который связанный со сном. Пульсирующая боль возникает тогда, когда человек спит. Ученые допускают, что такая боль появляется из-за храпа, когда спящему человеку не хватает кислорода.Как помочь. Чтобы устранить такой вид боли, рекомендуется выпить ибупрофен или аспирин. Также можно выпить чашку кофе, если нет противопоказания и склонности к гипертонии.В каких случаях нужно немедленно вызывать врача:Онемение или слабость с одной стороны лица или телаНевнятная речьСпутанное сознаниеВнезапные проблемы со зрением: туман, двоится картинкаСильная тошнота и ротаГоловокружение, потеря равновесия