Желающим похудеть людям порекомендовали есть горячую пищу

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Горячая еда воспринимается нашим организмом как более сытная, поэтому людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов, следует есть подогретую пищу.Ученые в течение двух недель анализировали поведение клиентов одного из кафе в Нью-Йорке. У посетителей заведения есть возможность заказать холодные или горячие сэндвичи. Оказалось, что те, кто выбирал холодную еду, в два раза чаще заказывали еще какие-то закуски — например, печенье или чипсы.Такая же закономерность была замечена среди тех, кто заказывал холодные, а не горячие напитки. Клиенты кафе, купившие холодный напиток, гораздо чаще приобретали дополнительно маффин или круассан. Ученые считают, что это связано с инстинктивным восприятием холодной еды как менее сытной."Это одно из объяснений. Другое — горячая еда более интенсивно воздействует на органы чувств, что влияет на чувство насыщения. Мы пока не определили корреляцию между предпочтительной температурой еды и индексом массы тела, но есть все основания полагать, что если вы хотите похудеть (для чего требуется меньше есть), то вам стоит выбирать горячие блюда", — сказал профессор Морин Моррин из Университета Ратджерс, один из авторов исследования.