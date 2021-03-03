Диетологи рассказали, как тело реагирует на отказ от молочных продуктов

Прислушайтесь к своему организму.Отказ от молочных продуктов имеет ряд преимуществ и недостатков для организма. У вас улучшится состояние кожи и пройдет вздутие живота, однако в то же время в организме хуже усваиваются питательные вещества, что может привести к ухудшению иммунитета.Думаете об отказе от молока и сыра? Учтите, что большинство диетологов не рекомендуют отказываться от целой группы продуктов без веских причин, например аллергии. Каждая группа обеспечивает нас уникальными жизненно важными питательными веществами, которые насыщают организм энергией и помогают ему лучше выполнять свои функции.Однако если вы все же решились на отказ, ознакомьтесь с потенциальными реакциями организма. Подробнее о них рассказала Фрида Хардж-Вестман, диетологиня оздоровительного приложения Lifesum.Меньше головной болиГоловная боль может возникать из-за тирамина, который содержится в ферментированных сырах. Если вы из тех, кто не представляет жизни без сыра, а в течение дня вас тревожит мигрень, вероятно, причина именно в реакции на этот алкалоид.Но есть и обратная сторона:Молочные продукты содержат важный витамин В2, дефицит которого также связан с возникновением мигрени. Если вы решили отказаться от молочных продуктов, убедитесь, что у вас не возникнет дефицита В2. Для этого добавьте в свой рацион грибы, миндаль и шпинат.Исчезнет вздутие животаСогласно данным Национальной медицинской библиотеки США, 65% населения мира имеет проблемы с перевариванием молока.Это связано с нехваткой лактазы – фермента, необходимого для правильного усвоения коровьего молока. Если вы исключаете молочные продукты из своего рациона, то можете обнаружить, что ваше пищеварение улучшается, а постоянное вздутие живота постепенно проходит.Отказ может ухудшить состояние кишечникаУлучшенное пищеварения – это один фактор, но он не гарантирует абсолютного восстановления желудочно-кишечного тракта.Пищеварительный тракт содержит много видов бактерий, среди них как хорошие, так и вредные. Сокращая употребление молочных продуктов, в частности греческого йогурта и кефира, мы лишаем себя источников пробиотиков, которые улучшают состояние кишечника. Поэтому, если вы хотите полностью отменять употребление молочных продуктов, замените йогурт на безлактозный, который все еще содержит активные культуры. Если вы исключаете и этот вариант – подумайте о приеме пробиотических таблеток.Потенциальный дефицит питательных веществБез молочных продуктов трудно выдержать баланс жиров, белков и углеводов и продумать рацион так, чтобы вы всегда получали как можно больше разной пищи.Белок необходим для наращивания мышц и помогает вашим органам и костям нормально функционировать – объясняет эксперт, – Конечно, это не катастрофа, поскольку другие пищевые продукты могут обеспечить суточную норму белка. Но тогда вам стоит позаботиться, чтобы в ваш рацион входили такие продукты, как киноа и миндаль