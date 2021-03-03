Три изменения помогают уменьшить жир на животе или избавиться от него

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Исследование показало, что определенные изменения образа жизни могут давать «более низкий индекс висцерального жира» в области живота.Висцеральный жир, увеличивающий живот, обволакивает органы брюшной полости: он находится в опасной близости от важных внутренних органов, печени, поджелудочной железы и кишечника. Его накопление повышает риск хронических осложнений, ассоциированных с воспалением, и может быть предвестником диабета 2 типа.Но исследование показало, что некоторые изменения в образе жизни помогают уменьшить жир на животе или избавиться от него, об этом пишет издание Express (Великобритания). Участниками этого исследования были 97 человек с невысоким социально-экономическим статусом, имевшие ожирение или избыточный вес. Изучив их образ жизни, специалисты пришли к выводу, что в возрасте старше 45 лет индекс висцерального жира значительно увеличивает регулярное употребление пищи из рафинированных злаков и обработанного мяса.На протяжении восьми месяцев участники проекта практиковали рекомендованные им изменения. Ученые пришли к выводу, что для уменьшения жира на животе или избавления от него эффективно повышать силу в ногах – этому прежде всего способствуют аэробные нагрузки.«Аэробные упражнения являются одним из наиболее эффективных способов борьбы с висцеральным жиром», - заявили исследователи.Какое изменение может помочь? Нужно начать больше ходить пешком, танцевать, ездить на велосипеде. Согласно Harvard Health, необходимо заниматься аэробной нагрузкой средней интенсивности не менее 30 минут большинство дней в неделю.Еще одно изменение, помогающее в случае проблемы висцерального жира, – употребление белка. Ученые рекомендуют включать в рацион больше постных источников белка – это может быть белое куриное мясо, тунец, скумбрия, яйца, молоко, красная чечевица и фасоль, нут, черный хлеб, орехи, соя.Третье изменение, помогающее уменьшить жир на животе или избавиться от него, – отказ от добавленного сахара: употребляемые продукты и напитки не должны его содержать. Исследователи подчеркивают, что потребление содержащих сахар пищи и напитков является одним из ключевых факторов накопления висцерального жира.