Определены пять ключевых условий для долгой жизни без болезней

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British Medical Journal (BMJ) сообщает, что учеными определены пять ключевых условий для «продления жизни на годы, свободные от болезней».Современные люди живут дольше, чем когда-либо, но за такой прогресс приходится платить. Возраст увеличивает риск возникновения хронических заболеваний, включая рак. Авторы исследования, опубликованного в BMJ, проанализировали влияние ряда особенностей пяти образа жизни на возможность жить не только долго, но и качественно, не страдая «возрастными» болезнями.Ученые изучили данные более 73 тысяч медсестер и более 38 тысяч мужчин-медбратьев, ставших объектом научного наблюдения, не имея рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Изменения в состоянии их здоровья отслеживались более 20 лет. За это время среди испытуемых были зарегистрированы новые диагнозы, а также случаи смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.В результате аналитической работы специалистами были определены пять ключевых условий для достижения долгой жизни без болезней. По мнению исследователей, этоотказ от курения,здоровый вес,ежедневная физическая активность не менее 30 минут,умеренное потребление алкоголя,качественное питание.Согласно выводам ученых, для женщин возрастом 50 лет – если они не придерживаются этих условий – ожидаемая продолжительность жизни без рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета составляет 24 года. Если же в жизни женщин присутствуют четыре или все пять вышеназванных факторов, они могут рассчитывать на 34 года без болезней.Что касается мужчин, их цифры в аналогичных аспектах составляют 24 года и 31 год. Примечательно, что самая низкая продолжительности жизни без болезней в возрасте после 50 лет, по мнению специалистов, свойственна мужчинам, которые много курят (15 и более сигарет в день) или страдают ожирением (индекс массы тела 30 и выше).Апеллируя к результатам исследования, его авторы отмечают, что люди в целом потребляют слишком много калорий, насыщенных жиров, сахара и соли – при этом недостаточно фруктов, овощей, рыбы или клетчатки. Они призывают тщательнее следить за своим питанием, подчеркивая его значимость в деле продления жизни.