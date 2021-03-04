Физическая активность и мышечная сила лучше защищают пожилых от тяжелого COVID-19

Ученые констатируют, что физическая активность и развитые мышцы улучшают защиту пожилых людей от тяжелой формы коронавирусной инфекции и госпитализации.Физические упражнения более одного раза в неделю и нагрузки, укрепляющие мышечную силу у лиц старше 50 лет, связаны со снижением риска госпитализации из-за COVID-19 на 60%. Заключение об этом опубликовала на medRxiv международная группа исследователей.Ученые анализировали данные из двух наборов, касавшиеся взрослых людей возрасте 50 лет и старше, проживающих в 27 разных европейских странах. Первый набор данных включал 136 000 человек, второй – 52 000 человек. Их анализ показал корреляцию между старшим возрастом, сердечными заболеваниями и мышечной силой, а также риском госпитализации из-за тяжелого коронавируса.Авторы проекта констатируют, что вероятность пострадать от тяжелого COVID-19 и оказаться в больнице, увеличивается с возрастом. Самые высокие риски пришли на группы 65–75 лет и 75–96 лет.Но также было установлено, что испытуемые, которые отличались очень низким уровнем физической активности, имели больший риск госпитализации COVID-19, чем пожилые люди, физически более активные. Специалисты считают, что чем лучше развита мышечная сила, тем ниже шансы пострадать от тяжелой инфекции. Они заявили, что«более высокая мышечная сила снижает риск госпитализации из-за COVID-19 для пожилых людей».