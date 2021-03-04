Как избавиться живота за 7 дней

Тренировки помогут убрать лишний вес и не вернуть его. Лучший способ - не изобретать колесо, а вспомнить о классических упражнениях: планке (динамической, статической, боковой планке), отжиманиях, скручиваниях, «велосипед», «ножницы». И жира на животе как не бывало!У всех людей мускулатура живота устроена практически одинаково. Отличаться будет лишь скорость метаболизма и, что вполне логично, объем жира, откладывающегося вокруг мышц. Если хотите убрать живот побыстрее, рекомендуется выполнять соответствующие упражнения.Комплекс упражнений, если хотите убрать животВот подборка упражнений для живота, который вернет вам стройную талиюВакуумВыполняем по утрам на голодный желудок, выпив стакан лимонной воды. Вакуум живота стимулирует работу пищеварительного тракта и поможет вывести из организма различные токсины.Выдох. Полный вдох животом. Теперь плавно выдыхаем, совершенно освобождая легкие.Подтягиваем живот к позвоночному столбу и слегка вверх, вроде прижимая позвоночник под ребра. Фиксируем положение на 5-10 сек.Делаем выдох, расслабляем живот, делаем 2-3 простых вдоха-выдоха и снова выполняем вакуум 5 раз.Вакуум на спинеЛожимся на спину (желательно выполнять после пробуждения, в постели, выпив не спеша стакан теплой воды). Руки вдоль туловища. Сгибаем в коленях ноги и ставим их на пол. Мускулатура расслабленная. Плавно выдыхаем, освобождая легкие.Теперь напрягаем мускулы живота и втягивать его. Задерживаем дыхание. На максимально низком положении замираем всем телом на 10-15 сек. Малый вдох - втягиваем живот.Пресс напряжен, выполняем малый вдох, снова напрягаем мускулатуру живота и фиксируем положение на 10-15 сек. Снова втягиваем живот и делаем задержку дыхания.Делаем выдох, расслабляем пресс и выполняем ряд вдохов-выдохов. Теперь максимально втягиваем живот и толкаем его вверх без выдоха.ПланкаИзбавиться от жира в проблемной области поможет боковая планка + скручивания.Планка вообще рассматривается как максимально действенное упражнение, совершенствующее наше тело.Становимся в боковую планку, опираемся на локоть. Выравниваем тело полностью и туловищем выполняем скручивания вниз. И так 20 раз.«Велосипед»Велосипед" сформирует на животе привлекательные и такие желанные "кубики".Привычный нам «велосипед» требует точно соблюдать технику. Ноги не должны опускаться полностью вниз, туловище - приподнято. Руки - за голову. Сделать 20 раз.Специально для нижнего пресса – подъемы ногЛожимся на спину, руки подложены под ягодицы, поднимаем прямые ноги, потом опускаем, не касаясь пола. И так 20 раз.«Скручивания»Вид этого упражнения под названием "складка" проработает мускулатуру пресса, и подключает область ног и рук.Ложимся на пол, вытягиваем конечности. Синхронно поднимаем ровные руки и ноги вверх. Спина прямая, тянем подбородок к ногам. И так 20 раз.Любое упражнение делается по 1 мин., потом 1 мин. паузы и повтор еще 2 раза. Выходит 15 мин. в день.