Названы лучший и худший виды хлеба, влияющие на уровень сахара в крови

Продукты, содержащие много углеводов, поднимают уровень сахара в крови – именно это должны учитывать диабетики, выбирая хлеб.Контроль уровня сахара в крови важен для всех, но особенно для людей с диабетом 2 типа и тех, кто не может вырабатывать достаточное количество инсулина, гормона, регулирующего уровень сахара в крови. Учитывая, что хлеб является одним из самых популярных продуктов питания, специалистами были названы лучший и худший виды, влияющие на уровень сахара в крови, – об этом пишет издание Express, ссылаясь на Американскую диабетическую ассоциацию.Худшим видом хлеба, по мнению ее экспертов, является продукт, изготовленный из рафинированных углеводов, таких как белая мука. Специалисты поясняют, что обработка зерна для получения белой муки смягчает текстуру, но также удаляет клетчатку, витамины и минералы, обеспечивает хлебу из нее более высокий гликемический индекс.Особенно опасными в этом плане являются изделия с добавлением сахара, они значительно повышает уровень сахара в крови. Вместо белого хлеба диабетическая ассоциация рекомендует выбирать цельнозерновой.Лучшим видом хлеба, учитывая его влияние на уровень сахара в крови, специалисты называют ржаной хлеб.Кроме того хлеб можно научиться печь самостоятельно, используя муку с низким содержанием углеводов и не прибегая к искусственным компонентам.