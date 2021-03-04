Ученые рассказали, как коронавирус влияет на сосуды

Исследователи из Израиля узнали, как белки коронавируса воздействуют на сосуды. Как пишет информационное агентство РИА Новости, белки вируса SARS-CoV-2 атакуют клетки эндотелия стенок сосудов, что провоцирует усиленную коагуляцию и воспалительные реакции.Коронавирусная инфекция нового типа — это не только болезнь дыхательных путей, но и удар по всей сосудистой сети человеческого организма. Медики считают, что COVID-19 следует считать как респираторной, так и сосудистой болезнью. Но как именно коронавирус поражает сосуды? Разобраться в вопросе решили сотрудники Тель-Авивского университета, которые выяснили, что вирусные белки воздействуют на клетки эндотелия, нарушая проницаемость сосудов.Израильские ученые клонировали и экспрессировали 26 из 29 белков коронавируса, а затем поместили их в культуру клеток из пупочной вены. Наблюдая за взаимодействием вирусных белков с клетками сосудов, авторы работы выяснили, как SARS-CoV-2 влияет на эндотелиальный барьер кровеносных сосудов, а также на рост коагуляции, высвобождение цитокинов и развитие воспалительных реакций.В итоге исследователям удалось выяснить, какие конкретно белки SARS-CoV-2 играют основную роль в поражении сосудов. Данные, которые были получены по результатам научной работы, помогут в создании лекарственных препаратов, которые защитят сосудистую систему от вируса SARS-CoV-2 и подобных патогенов.