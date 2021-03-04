Ученые: употребление мяса способствует болезням с высоким риском смерти
Журнал BMC Medicine опубликовал результаты исследования ученых из Оксфордского университета, призывающих всех взрослых людей задуматься: не слишком ли много мяса они потребляют. В своей работе исследователи оценивали риск возникновения 25 незлокачественных заболеваний в связи с потреблением мяса. Они проанализировали особенности рациона 475 000 взрослых жителей Великобритании за восемь лет.
Ученые пришли к заключению, что люди, которые едят мясо три раза и более в неделю, существенно рискуют пострадать от болезней, обладающих высоким риском смерти. Причем речь идет не только о пресловутом красном мясе или продуктах из обработанного мяса.
Специалисты считают небезопасным регулярно есть даже домашнюю птицу.
«Потребление мяса, в том числе курицы, связано с высоким риском ряда серьезных заболеваний, включая рак и проблемы сердца. Рацион с высоким содержанием птицы увеличивает риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита и дуоденита, расстройств пищеварения, заболеваний желчного пузыря, диабета», - заявил ведущий автор исследования, доктор Керен Папье.
Также работа ученых подтвердила вред пристрастия к колбасам и сосискам. Согласно установленным данным, их высокое содержание в рационе способствует развитию диабета, ишемической болезни сердца, пневмонии, расстройств пищеварения, возникновению полипов в толстой кишке.
Отмечается, что Всемирный фонд исследования рака рекомендует не более трех порций красного мяса в неделю, а продукты из обработанного мяса есть более редко или не употреблять в пищу вообще.
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