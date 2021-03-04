Женьшень может подавлять метастазы рака легких

Красный женьшень, как выяснили сотрудники Корейского института науки и технологий, способен подавлять процесс метастазирования рака легких. Эффективность женьшеня усиливается путем микроволновой обработки корня.Конкретный состав биологически активных веществ, присутствующих в корне красного женьшеня, зависит от технологии обработки растительного сырья. Авторы нового исследования выяснили, что если обработать красный женьшень в микроволновой печи, то можно выделить вещества Rg3, Rk1 и Rg5, которые демонстрируют выраженную эффективность при подавлении метастазирования рака легких."Красный женьшень приобретает улучшенные антираковые свойства в результате обработки в СВЧ-печи, и это открытие может привести к созданию новых эффективных препаратов против метастазирования, основанных на натуральных биологически активных соединениях", — говорят авторы исследования, ученые из Республики Корея.Соединения из состава женьшеня, которые заинтересовали ученых, обладают не только противораковой активностью. Специалисты выяснили, что активные вещества из корня женьшеня могут защищать почки от поражений, провоцируемых применением мощных антибиотиков. Плюс, вещества из корня красного женьшеня применяться и в других областях медицины.