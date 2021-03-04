13 распространенных мифов о вакцине против ВПЧ

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4 марта – Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека. Существует множество видов ВПЧ. Некоторые из них приводят к развитию бородавок (папиллом), раку шейки матки, ануса, рта и горла. В настоящее время доступны вакцины от наиболее распространенных и опасных видов ВПЧ. Однако вокруг них много страхов и заблуждений. Рассказываем про самые популярные из них.Приводит к бесплодиюЭтот миф стал особенно популярным после статьи «Снижение вероятности наступления беременности у женщин в возрасте 25-29 лет, проживающих в США и вакцинированных от ВПЧ», опубликованной в Журнале токсикологии и гигиены окружающей среды. Работа была написана специалистом по экономике и имела ряд нарушений, поэтому ее отозвали, а на ее месте опубликовали предупреждение о нарушениях в исследовании.Бояться вакцины не стоит, так как в ней нет компонентов, которые могли бы привести к бесплодию. Это подтверждают результаты исследований. В США подсчитали количество случаев бесплодия за 10 лет среди женщин, которые прошли и пропустили вакцинацию. Разницы между группами ученые не нашли.Более того, прививка от вируса папилломы человека может даже защищать от бесплодия. Она значительно снижает риск рака шейки матки, при лечении которого в некоторых случаях женщина может стать бесплодной.После вакцины я заражусь ВПЧВакцина содержит вирусоподобные частицы, из которых состоит оболочка вируса папилломы человека. Это не сам вирус, а только похожие на него белки, поэтому вакцина не может привести к заражению. При этом таких частиц достаточно, чтобы научить организм распознавать и вырабатывать эффективную защиту от вируса папилломы человека.«Распознавание белка вируса иммунной системой похоже на игру, когда показывают часть какого-то предмета и нужно догадаться, что это. Впервые столкнувшись с белком из вакцины, организм производит достаточное количество антител и формирует специальную систему, по которой он будет узнавать этот белок в будущем. В случае заражения иммунная система узнает по этой части белка, что это тот самый вирус, и готовит иммунный ответ», — рассказывает врач акушер-гинеколог, руководитель направления гинекологии в Lahta Clinic и автор научно-популярного блога по гинекологии Дарья Бурмакина.Можно не проходить вакцинацию, если пользоваться презервативомОсновной путь передачи вируса папилломы человека — половой. Вирус передается через контакт слизистых партнеров. При этом ВПЧ можно заразиться и через контакт кожа к коже, поэтому презерватив хоть и снижает риск заражения, но не может предотвратить его полностью.Вирус папилломы человека настолько распространен, что с ним сталкивается почти каждый, кто ведет активную половую жизнь. 90% из заразившихся с ним справятся с помощью своего иммунитета. У оставшихся 10% ВПЧ останется надолго и, возможно, вызовет предраковое поражение шейки матки или рак шейки матки у женщин и рак головки полового члена, анального отверстия и ротоглотки у мужчин.Нельзя делать прививку, если у меня уже есть ВПЧСуществует более ста разных видов вируса папилломы человека. Если у вас обнаружили один из них — это не гарантирует, что в будущем вы не заразитесь другим типом. Вакцина дает защиту от наиболее опасных 16 и 18 типов, которые ответственны за 70% случаев предрака и рака шейки матки среди женщин.«Для вакцинации не нужно проходить исследование на наличие вируса папилломы человека. Несмотря на то что вакцина «Гардасил» содержит белки четырех типов вируса, она показывает защитные свойства и от других типов ВПЧ из-за схожести их белков», — говорит врач акушер-гинеколог, руководитель направления гинекологии в Lahta Clinic и автор научно-популярного блога по гинекологии Дарья Бурмакина.Нет смысла проходить вакцинацию людям старше 27Вакцинация дает наибольший эффект, если пройти ее до 13 лет или до начала половой жизни. Те, кто не был вакцинирован в этом возрасте, могут пройти вакцинацию до 26 лет. К этому возрасту обычно человек успевает переболеть разными типами ВПЧ. Людям старше 27 лет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует прививаться только вакциной Гардасил 9. Она доступна в США и Европейских странах, однако не зарегистрирована в России.«После 26 лет рекомендовано прививать людей в группе риска, например врачей-гинекологов, которые занимаются лечением предрака шейки матки. В остальных группах широкой вакцинации не предусмотрено, потому что затраты превышают эффективность, хотя до 45 лет вакцинация разрешена», — говорит врач акушер-гинеколог Дарья БурмакинаВакцина содержит алюминий, который опасен для жизниРазные вакцины содержат алюминий, как вспомогательный компонент для активации иммунного ответа, а не только вакцина от вируса папилломы человека. По статистике в среднем взрослые употребляют 7–9 миллиграмм алюминия в день вместе с пищей и напитками. В вакцине от вируса папилломы человека при этом содержится 0,5 миллиграмм. Эта доза безопасна и не имеет никаких побочных действий.Эффективность вакцины не доказанаЭффективность вакцины доказана в ряде научных работ. Одно из самых крупных исследований вышло в октябре 2020 года. В Швеции проанализировали количество случаев рака шейки матки среди привитых и не привитых девочек и женщин в возрасте от 10 до 30 лет. В первом случае встречаемость рака шейки матки составила 47 случаев на 100 тысяч человек, а во втором — 94 случая. Всего исследователи проанализировали данные 1,6 миллиона девушек.Вакцинация нужна только девочкам. Она бесполезна для мужчинВирус папилломы человека 16 и 18 типа вызывают не только рак шейки матки. С ним связано почти 90 процентов случаев рака анального канала и значительная доля рака ротоглотки и полового члена у мужчин. Таким образом, вакцина от вируса папилломы человека защищает мужчин от этих видов злокачественных образований, а также от генитальных бородавок. Хотя другие виды рака, вызванные вирусом папилломы человека, встречаются реже, чем рак шейки матки среди женщин, общая польза от вакцинации мужчин перевешивает потенциальные риски. Это дает дополнительное преимущество, так как при определенном охвате населения формируется коллективный иммунитет.Ускоряет развитие ракаТакое мнение базируется на мифе, что в вакцинах присутствуют канцерогены, которые повышают риск рака. На самом деле, кроме белков самого вируса вакцина содержит ингредиенты, которые присутствуют в нашей жизни постоянно и никак не угрожают здоровью человека. Как мы писали выше, вакцина значительно снижает риск разных форм рака, а не повышает его.Можно не проходить вакцинацию, так как вирус лечитсяНа данный момент не существует препаратов, которые показали бы свою эффективность в лечении вируса папилломы человека. При обнаружении вируса за ним наблюдают и, чаще всего, он проходит самостоятельно в течение пары лет. В 10% случаев ВПЧ остается надолго и может привести к развитию рака. Иногда исчезновение вируса ложно связывают с приемом различных лекарств. Из-за этого миф о том, что вирус папилломы человека поддается лечению — все еще распространен.Вакцина запрещена в некоторых странахЕсть мнение, что вакцина запрещена во Франции и Индии из-за высокого риска бесплодия. На самом деле, вакцины от ВПЧ доступны в этих странах. По статистике от ВПЧ во Франции привито около 20% девочек. Более того, с лета 2020 года они предлагают пройти вакцинацию даже мальчикам в возрасте 10–14 лет. Программа бесплатной вакцинации во Франции действует с 2007 года.В Индии вакцина от вируса папилломы человека разрешена к применению у девочек, однако она остается платной и не все население может себе ее позволить. Власти Индии ведут работы, чтобы снизить стоимость и добиться разрешения вакцинации среди мальчиков.Вакцинация позволяет не проходить скрининговые обследования у гинекологаВакцина от вируса папилломы человека защищает лишь от некоторых типов вируса, но далеко не всех тех, что могут привести к раку. На остальные виды вируса папилломы человека приходится около 30% случаев рака шейки матки. Также вакцина не защищает от развития инфекционных и других заболеваний, которые передаются половым путем. Поэтому она не заменит регулярные скрининговые обследования у гинеколога.«Несмотря на вакцинацию, необходимо продолжать скрининг на предраковые заболевания шейки матки. До 30 лет это мазок на онкоцитологию раз в 3 года, начиная с 21 года. С 30 лет дополняем его анализом на вирус папилломы человека. Если ВПЧ не найден и онкоцитология в норме — можно сдавать такие анализы раз в пять лет», — добавляет врач акушер-гинеколог, руководитель направления гинекологии в Lahta Clinic и автор научно-популярного блога по гинекологии Дарья Бурмакина.Вакцина может вызвать судороги и параличВакцина безопасна и, как правило, хорошо переносится. Наиболее частый симптом после вакцинации — неприятные ощущения в месте инъекции, головная боль, тошнота, рвота, утомляемость, головокружение, обмороки и общая слабость. Обмороки чаще встречаются среди подростков, но не только после вакцинации от вируса папилломы человека. Этот неприятный побочный эффект может произойти и при введении других прививок. Чтобы избежать обморока и связанных с ним травм, подросткам рекомендуется сидеть или лежать во время введения вакцины и 15 минут после нее.С осторожностью стоит проводить вакцинацию среди пациентов с нарушением свертываемости крови. В этом случае врач должен взвесить потенциальный риск и пользу вакцины, чтобы принять окончательное решение.