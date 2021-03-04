Ученые предложили революционный подход к лечению депрессии
Их исследование показало, что эзогабин (также известный как ретигабин), препарат, который открывает калиевые каналы типа KCNQ2/3 в головном мозге, связан со значительным улучшением симптомов депрессии и ангедонии. Под последним термином понимается снижение способности получать удовольствие или отсутствие реакции на приятные стимулы. Результаты исследования были представлены в American Journal of Psychiatry.
«Наша работа является первым рандомизированным плацебо-контролируемым испытанием, показывающим, что лекарство, влияющее на этот тип ионного канала в головном мозге, может улучшить депрессию и ангедонию у пациентов. Это совершенно иной механизм действия, чем у доступных сегодня антидепрессантов», - рассказывает доктор Джеймс Мерроу.
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