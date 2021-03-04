Ученые предложили революционный подход к лечению депрессии

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Американские ученые определили лекарство, которое действует против депрессии совершенно по другому механизму, чем существующие методы лечения.Их исследование показало, что эзогабин (также известный как ретигабин), препарат, который открывает калиевые каналы типа KCNQ2/3 в головном мозге, связан со значительным улучшением симптомов депрессии и ангедонии. Под последним термином понимается снижение способности получать удовольствие или отсутствие реакции на приятные стимулы. Результаты исследования были представлены в American Journal of Psychiatry.«Наша работа является первым рандомизированным плацебо-контролируемым испытанием, показывающим, что лекарство, влияющее на этот тип ионного канала в головном мозге, может улучшить депрессию и ангедонию у пациентов. Это совершенно иной механизм действия, чем у доступных сегодня антидепрессантов», - рассказывает доктор Джеймс Мерроу.