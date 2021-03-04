Названы продукты, которые полезно есть для снятия стресса

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В них содержатся седативные вещества и «гормон радости».Стрессы уже стали частью жизни каждого человека. Увы, но полностью исключить их нельзя, но помочь своему организму уменьшить их влияние на здоровье можно и даже нужно.Медики рассказали, как же это сделать.Чтобы справиться со стрессом, организму нужны:витамины группы В – они успокаивают и укрепляют нервную систему,кальций, калий, магний, йод, фосфор, цинк – улучшают передачу нервных импульсов и улучшают работу мозга на клеточном уровне,стимуляторы образования гормонов радости – благотворно воздействуют на доли мозга, отвечающие за душевное равновесие, хорошее настроение и оптимизм в целом, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9 – они питают ткани мозга, укрепляют сосуды и улучшают кровообращение главного мыслительного органа.Какие продукты можно назвать «антистрессовыми»:Помидоры – содержат фенилаланин, что останавливает распад гормона, отвечающего за хорошее настроение.Сельдерей – в нем содержатся вещества с седативным действием.?Все виды капусты богаты витаминами и избавляют от нервной возбудимости. Морская капуста содержит много йода. Цветная капуста, брокколи, белокочанная – источник хорошего настроения.?Молочные продукты с высоким содержанием магния и кальция помогают бороться с беспокойством.?Это интересно: Диетолог назвала продукты, которые помогут отбелить зубыДля снятия нервного напряжения рекомендуются продукты, богатые белком – блюда из морской рыбы, нежирные сорта мяса. Регулярное употребление семги понижает уровень адреналина.Орехи содержат много витаминов и помогают вырабатывать серотонин.Большое количество гормона радости содержится также в бананах.