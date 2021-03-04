Названы продукты, которые полезно есть для снятия стресса
Стрессы уже стали частью жизни каждого человека. Увы, но полностью исключить их нельзя, но помочь своему организму уменьшить их влияние на здоровье можно и даже нужно.
Медики рассказали, как же это сделать.
Чтобы справиться со стрессом, организму нужны:
витамины группы В – они успокаивают и укрепляют нервную систему,
кальций, калий, магний, йод, фосфор, цинк – улучшают передачу нервных импульсов и улучшают работу мозга на клеточном уровне,
стимуляторы образования гормонов радости – благотворно воздействуют на доли мозга, отвечающие за душевное равновесие, хорошее настроение и оптимизм в целом, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9 – они питают ткани мозга, укрепляют сосуды и улучшают кровообращение главного мыслительного органа.
Какие продукты можно назвать «антистрессовыми»:
Помидоры – содержат фенилаланин, что останавливает распад гормона, отвечающего за хорошее настроение.
Сельдерей – в нем содержатся вещества с седативным действием.?
Все виды капусты богаты витаминами и избавляют от нервной возбудимости. Морская капуста содержит много йода. Цветная капуста, брокколи, белокочанная – источник хорошего настроения.?
Молочные продукты с высоким содержанием магния и кальция помогают бороться с беспокойством.?
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Для снятия нервного напряжения рекомендуются продукты, богатые белком – блюда из морской рыбы, нежирные сорта мяса. Регулярное употребление семги понижает уровень адреналина.
Орехи содержат много витаминов и помогают вырабатывать серотонин.
Большое количество гормона радости содержится также в бананах.
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