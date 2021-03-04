Подтверждена связь COVID-19 с группой крови

Ученые из США объяснили, почему обладатели второй группы крови чаще заражаются коронавирусной инфекцией нового типа. Исследование по теме, как пишет информационное агентство РИА Новости, появилось в издании Американского общества гематологии Blood Advances.Исследователи по всему миру пытаются установить факторы, способствующие развитию тяжелых форм коронавируса. При этом, появляются все новые доказательства того, что повышенная вероятность заражения COVID-19 может быть у обладателей некоторых групп крови. Новая научная работа содержит детальное лабораторное исследование по теме.Сотрудники клиники Brigham and Women's в Бостоне изучили, как коронавирусная инфекция воздействует на эритроциты (красные кровяные тельца) каждой группы крови. Для этого ученые установили уровень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Патоген использует белковую структуру RBD для прикрепления к хозяевам — от степени связывания зависит серьезность заражения."Анализ подтвердил, что RBD предпочитает связываться с респираторными клетками людей со второй группы крови", — говорят ученые, добавляя, что респираторные клетки — это клетки эпителия, выстилающего стенки альвеол легких. Через клетки такого типа осуществляется процесс газообмена.