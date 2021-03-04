ТОП-5 продуктов, вызывающих отечность

Их стоит употреблять с осторожностью.Алина Шпак (@alishkashpak), создательница книги «Ешь, пей, дыши, худей» про дыхательные упражнения, рассказала о 5 продуктах, которые в большинстве случаев провоцируют отекание.Алкогольные коктейли высоким содержанием сахара в составеВместо «Космополитен» или же «Голубой лагуны» следует отдать предпочтение сухим винам или же, на крайний случай, игристым, поскольку сахара в сиропах, которые добавляют в коктейли более, чем достаточно. Поэтому если на следующее утро вы не хотите выглядеть опухшим одуванчиком, откажитесь от этого соблазна.ВодаВсем известно, что нужно следить за водным балансом, так как недостаточное количество воды может спровоцировать отечность. Старайтесь выписать хотя бы 1.5 л чистой воды каждый день, разделяйте ее на приемы пищи или же ставьте себе напоминания и уведомления, если вам так будет легче.Белый рисЕсли же вы любитель риса с овощами, замените его на бурый, так как он содержит в себе достаточное количество минералов и витаминов, необходимых человеческому организму. Кроме того, он не содержит глютена, что не может не радовать.КонсервацияС этим пунктом нужно быть особо внимательными, не увлекаться консервацией, поскольку отеков скорее всего не избежать. Но если уже на следующее утро произошло неизбежное – обратитесь за помощью к дыхательной гимнастике, она лучший помощник.Молочные закваскиКоровье молоко само по себе провоцирует значительную отечность, поэтому от него лучше отказаться, либо же прибегнуть к замене. Вариаций в магазинах теперь уйма: соевое, рисовое, миндальное, кокосовое и т.д. Если же вы не фанат молока, но обожаете йогурты, также лучшим вариантом будет замена на альтернативные варианты, было бы желание.