Как нас обманывают стоматологи?

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Обращение к стоматологу – само по себе стресс, а когда сумма в чеке внезапно оказывается заметно больше, чем ожидалось, то стресс усиливается многократно. Как избежать ненужных манипуляций и защитить себя от переплаты за лечение?Увы, нечестные клиники существуют, равно как и множество способов выудить из пациента лишние рубли (сотни, тысячи, иногда десятки тысяч рублей). Посмотрим на нескольких примерах, как это происходит.1. Врач говорит, что вас много кариеса и все старые пломбы необходимо менять, иначе все станет совсем ужасно.При этом свои слова доктор ничем не подтверждает и никак не аргументирует, иногда даже угрожает перспективой удаления множества кариозных зубов. Расчет на то, что человек впадет в панику и сделает все ради сохранения того, что еще осталось.Старые пломбы следует заменять, только если они утратили герметичность или сильно стерлись по высоте. Также нужно отличать кариес от пигментированной эмали, которая не нуждается в лечении, как бы врач не пытался убедить пациента в обратном.2. Вам навязывают ненужные манипуляцииК примеру, в случае с брекетами есть несколько необходимых этапов. Во-первых, полная санация полости рта, т. е. лечение всего кариеса и т. д.Во-вторых, обязательна профессиональная чистка. Ее проводят до установки брекет-системы и потом в ходе ношения — каждые три месяца. Врач, который хочет заработать побольше, может потребовать, чтобы пациент проходил ее каждый месяц. В этом чаще всего нет никакой необходимости.В-третьих, обязательно рентгеновское исследование для успешного лечения.В-четвертых, создание и установка самих брекетов.Наконец, в-пятых, после их снятия наступает ретенционный период — время, в течение которого нужно носить ретейнеры, чтобы зафиксировать полученный результат и чтобы костная ткань сформировалась вокруг зубов в новом положении.В ходе этих этапов редко возникают «дополнительные» расходы. В промежутке между рентген-исследованием и установкой брекетов пациента могут попытаться развести на лечение несуществующего пародонтита или гингивита. Безусловно, если такие заболевания есть, их необходимо вылечить. Но порой пациент узнает о том, что никакого пародонтита у него нет, только после обращения к другому врачу.Еще одна уловка, которую применяют, если пациент хочет поставить эстетичные и дорогие брекеты — скажем, сапфировые или комбинированные, — это навязывание отбеливания зубов перед установкой. Якобы так брекеты будут выглядеть еще красивее. Это в корне неверно — потому что при ношении брекетов отложение налета будет куда выше, чем без брекетов, что сведет смысл отбеливания к нулю.А вот проведение реминерализации перед ношением брекетов — это важно и полезно. Если эмаль слабая, то это поможет ее укрепить и снизить риск развития кариеса, ведь гигиена с брекетами будет затруднена.3. Вам предлагают «самые лучшие» (и самые дорогие) импланты, но не дают гарантии.Имплантация — это еще одна процедура, где сложно вытащить из клиента больше, чем нужно в реальности. Но и тут есть лазейки. Например, самые дорогие импланты — это те, на которые компания-производитель дает пожизненную гарантию. Если вам предлагают имплант по аналогичной цене, но не гарантируют, что он будет стоять всю жизнь, то в этом случае его стоимость должна быть ниже.Как бороться с разводом на деньги в стоматологии?Лучше выбирать стоматологию по рекомендации друзей, коллег или родственников, мнению которых вы доверяете. Если они пользуются услугами клиники не первый год и всем довольны, включая цены, то это оптимальный вариант. Если таковых друзей нет, то лучше потратить немного времени и изучить различные отзывы и мнения о нескольких клиниках.В ходе диагностики врач должен строго аргументировать поставленный диагноз и наглядно показать пациенту, где и какие проблемы есть. Оптимальна для этого внутриротовая камера. Она дает увеличение в 56 раз, и пациент своими глазами увидит мельчайшие детали своей кариозной полости или разгерметизацию старой пломбы. Для демонстрации скрытых проблем применяют данные рентген-исследования или 3D-исследования.Визуализация проводится не только до лечения, но и после, чтобы пациент мог оценить качество работы в том же 56-кратном увеличении. Тогда, конечно, он сравнит точность прилегания, гладкость и отсутствие зазоров новой пломбы со старой и может принять решение о ее замене.Гарантия — тоже хорошая страховка от обмана. При условии, что пациент соблюдает все рекомендации врача, ухаживает за своими зубами, не забывает о профессиональной гигиене раз в полгода, стандартный срок гарантии — не менее 2 лет. Впрочем, даже если врач не дает гарантии, то по закону о защите прав потребителей она все равно действует не меньше года, если только вы не подписали письменное уведомление о проведении лечения без гарантии. Будьте бдительны и читайте то, что подписываете.Каковы нормальные сроки службы стоматологических конструкций? Для пломб — минимум 2 года; если были использованы материалы премиум-класса, то не меньше 6 лет. В среднем, срок службы пломбы составляет 5 лет, коронки — 7?10 лет, также в зависимости от материалов, съемного протеза — 5 лет. Что касается имплантов, то здесь срок службы может быть и пожизненным.Есть также международные гарантии, которые даются производителем на его продукцию: виниры, коронки, импланты. В этом случае вы сможете в любой стране мире в течение гарантийного срока получить помощь по ремонту или устранению каких-либо проблем вплоть до замены винира или коронки. Тогда вы оплатите только работу врача.