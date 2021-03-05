Прием лекарств от эпилепсии беременными не влияет на развитие ребенка

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Согласно предварительному исследованию, у детей, рожденных от женщин, принимающих определенные лекарства от эпилепсии во время беременности, нет задержек в развитии в возрасте трех лет по сравнению с детьми здоровых женщин без эпилепсии. Большинство женщин принимали во время беременности ламотриджин или леветирацетам, либо их комбинацию.«Приступы во время беременности могут нанести вред не только матери, но, возможно, и ребенку, поэтому борьба с ними является важной частью дородового ухода», - рассказывает автор исследования, доктор Кимфорд Дж. Мидор из Стэндфордского университета.Однако противосудорожные препараты, как известно, вызывают врожденные дефекты или нейроповеденческие проблемы, но риски при этом значительно различаются. В исследовании приняли участие 275 женщин с диагнозом и 77 женщин без заболевания. Все участвовали в исследовании во время беременности.Лекарства от эпилепсии, называемые противосудорожными препаратами, регистрировались для каждой принимающей их женщины. Дети были оценены в возрасте трех лет с помощью серии когнитивных тестов. После поправки на IQ и уровень образования матерей исследователи не обнаружили различий в показателях развития между детьми, рожденными от матерей с диагнозом, и детьми, рожденными от матерей без заболевания.