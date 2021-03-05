Вакцина эффективно справилась с циститом в исследовании на животных

В эксперименте на мышах вакцина помогла иммунитету уничтожить все бактерии на стенках мочевого пузыря. Ученые ожидают, что она способна предупреждать рецидивы цистита.Инфекции мочевыводящей системы (цистит и другие) – одни из самых распространенных бактериальных инфекций. В течение жизни хотя бы раз с ним сталкивается не менее 50% женщин. Они принимают рецидивирующее течение в 27-44% случаев.Самый частый возбудитель инфекций мочевыводящих путей (ИМП) - кишечная палочка. Для лечения инфекции используют антибактериальные препараты. Несмотря на их эффективность, они не могут гарантировать, что болезнь не повторится. Это одна из причин, по которым ученые работают над другими принципами лечения.Ученые из Университета Дьюка представили экспериментальную вакцину против ИМП и продемонстрировали ее эффективность на мышах.«Ранее уже несколько вакцин против ИМП проходили клинические исследования, но ни одна из них не была полностью успешной. Наше исследование описывает потенциал новой вакцины, которая может не только бороться с инфекцией, но и предупреждать ИМП в будущем», - сообщил профессор Соман Абрахам (Soman Abraham), ведущий автор исследования.Новая вакцина «перепрограммирует» недостаточную реакцию иммунитета в мочевыводящих путях. В предыдущем исследовании ученые анализировали, как организм борется с возбудителем цистита. Они обнаружили, что иммунная система прикладывает усилия, чтобы восстановить поврежденную слизистую оболочку, но «высылает» недостаточно клеток непосредственно для борьбы с инфекцией. Это может быть причиной, по которой бактерии остаются на слизистой оболочке после лечения и со временем становятся причиной рецидивов.В эксперименте новая вакцина способствовала полному уничтожению вредных бактерий на слизистой оболочке мочевого пузыря мышей. Она «учит» иммунную систему бороться с бактериями более эффективно. Ее вводят непосредственно в мочевой пузырь (внутримышечное введение оказалось менее эффективным). В состав вакцины входят антигены кишечной палочки и вещества, которые усиливают работу клеток иммунитета.Ученые подчеркивают, что отдельные компоненты новой вакцины ранее уже были признаны безопасными для использования на людях. Это может позволить начать ее клинические испытания в сравнительно скором времени.