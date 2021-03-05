Врач объяснил вред чтения в постели как способа быстро уснуть

По словам заслуженного врача России Романа Бузунова, чтение в постели неэффективно как способ быстро уснуть – более того, это вредно, поскольку лишь усугубляет бессонницу.Людям, которые просыпаются ночью и не могут снова уснуть, нередко дают совет – почитать книгу. Считается, что это способствует успокоению и быстрому засыпанию. Однако профессор Бузунов, возглавляющий Российское общество сомнологов, предупреждает:«Чтение в постели не влияет на то, как быстро засыпает человек».Врач рассказал в интервью, что данный способ борьбы с бессонницей может принести вред, поскольку действует как искусственное замещение сна. Проблема с засыпанием не только не решается – она усугубляется.Профессор Бузунов подчеркнул, что в кровати необходимо только отдыхать«Постель должна ассоциироваться со сном и отдыхом. Если человек не может уснуть и берется за книгу, такое действие можно назвать искусственным замещением сна – этом может плохо повлиять на организм, спровоцировать бессонницу», - заявил он.В то же время чтение за пределами спального места действительно может эффективно успокаивать, помогает унимать раздражение, ослабляет действие стресса. Если почитать некоторое время в спокойной тихой обстановке перед сном, это может давать нужный для хорошего засыпания эффект расслабления.