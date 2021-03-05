Медики предупредили о последствиях частого употребления мяса

В новом исследовании ученые фокусировались на связи употребления красного мяса, обработанного мяса и мяса птицы с не раковыми патологиями. Оказалось, что их аж 25.Сегодня многие медицинские организации рекомендуют сократить употребление красного и обработанного мяса. Его связывают в первую очередь с риском развития рака толстой кишки и, в меньшей степени, сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета.Как происходило исследованиеАвторы нового исследования указывают, что сейчас доказательства связи употребления мяса с не раковыми болезнями сравнительно слабые. Также мало известно о связи употребления мяса птицы с риском различных заболеваний.Ученые проанализировали связь между 25 патологиями и применением различных видов мяса. Для этого они воспользовались данным около 475 тысяч человек, которыми располагает британский биобанк. За участниками исследования наблюдали в среднем восемь лет. Авторы исследования сравнили, в каких количествах люди ели мясные продукты с тем, как часто они попадали в больницу по разным причинам.В среднем участники, которые сообщали о регулярном употреблении мяса (три раза в неделю и более) чаще сталкивались с проблемами со здоровьем, чем те, кто ел его реже,– пишут ученые.Как вредит красное мясоЧастое употребление красного мяса и обработанного мяса было связано с повышенным риском:ишемической болезни сердца,пневмонии,сахарного диабета,полипов в кишечнике,появлением дивертикулов в кишечнике.При добавлении каждых последующих 70 граммов в дневной рацион риск ИБС увеличивался на 15%, а диабета – на 30%.Как вредит мясо птицыМясо птицы оказалось связано с риском:гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;гастрита;дуоденита;диабета.Увеличение его потребления на каждые 30 граммов в день было связано с ростом вероятности появления ГЭРБ на 17% и диабета – на 14%.Обнаруженная связь была слабее у людей с меньшей массой тела. Ученые считают, что вред мяса может быть частично обусловлен тем, что его любители часто больше весят.Польза мясаУченые обнаружили, что употребление красного мяса и птицы может благотворно влиять на некоторые показатели здоровья. Например, риск железодефицитной анемии сокращался на 20% и 17% при увеличении потребления мяса на каждые 50 граммов, или птицы – на каждые 30 граммов соответственно. Авторы исследования подчеркнули, что людям, которые не едят мясо, следует получать железо из других источников.