Назван способ заснуть за считанные секунды

Поможет правильное питание.Часто происходит так, что приходится долго ворочаться в постели, прежде чем наступит сон. Решить данную проблему можно, если знать об уникальном методе.Так, специалист из Университета Аризоны Эндрю Вейл поделился, что здесь поможет специальная дыхательная гимнастика. Для нее не требуется какой-либо дополнительной подготовки или особых навыков. Все, что необходимо, почувствовать ритм своего дыхания.«Нужно в течении четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и следующие восемь секунд плавно выдыхать. Следует повторять эту последовательность, пока не уснешь«, – объяснил подробнее Эндрю Вейл.Также эксперт добавил, что для улучшения эффекта стоит отказаться от кофейных напитков за несколько часов до сна, а также желательно хорошо проветрить комнату. Кроме того, простой метод может пригодиться не только для сна, но и отлично подойдет для снятия стресса.