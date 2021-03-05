Ученые рассказали, какие белковые продукты полезнее для здоровья женщин

После наступления менопаузы у женщин, которые получают большое количество белка из растительных источников, ниже риск преждевременной смерти, а также – смерти от деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.Руководства по питанию во всем мире указывают, что ежедневно человек должен получать достаточное количество белков. Но различные белковые продукты могут по-разному влиять на здоровье. Их исследования дают противоречивые результаты. Например, часть из них показывала, что растительные белки связаны с лучшим здоровьем, а животные – наоборот, с риском развития болезней сердца и рака. Однако ряд других научных работ таких связей не обнаруживал.Ученые из Айовского университета поставили цель выяснить, какие источники белка полезны, а какие – вредны. Они проанализировали данные более 100 тысяч женщин, которым в начале исследования было от 50 до 79 лет. Наблюдение за участницами началось в 1993-1998 годах и продолжалось до 2007 года. Все женщины заполнили подробные анкеты о своем питании.Исследование показало, что у женщин старше 50 лет, которые получали наибольшее количество белка из растительной пищи, по сравнению с теми, кто получал наименьшее его количество риск смерти был ниже:от всех причин – на 9%;от сердечно-сосудистых болезней – на 12%;от причин, связанных с деменцией – на 21%.Участницы исследования, которые ели максимальное количество обработанного мяса (колбасы, сосисок и другого) умирали от деменции на 20% чаще, чем остальные.У женщин, которые употребляли максимальное количество мяса, яиц и молочных продуктов риск смерти от болезней сердца и сосудов был выше на 12%, 24% и 11% соответственно. В то же время, высокий уровень потребления яиц был связан со снижением риска смерти от деменции на 14%, мяса птицы – на 15%.Авторы исследования отмечают, что замещение красного мяса, яиц и молочных продуктов орехами (растительным белком) было связано со снижением риска смерти.«Наши данные показывают необходимость рассмотреть указание конкретных источников белка в будущих руководствах по питанию. Текущие руководства фокусируются на количестве белка, но наши данные показывают, что различные типы белковой пищи могут оказхывать разное воздействие на организм», - сказал Вей Бао (Wei Bao), доцент Айовского университета, соавтор исследования.Почему растительные и животные белки оказывают разный эффект?Есть несколько теорий, которые могут объяснить, почему животные белковые продукты ассоциированы с рисками для здоровья. Одна из возможных причин – разница в аминокислотном составе растительных и животных белков. Некоторые аминокислоты, которые есть только в животных белках, связаны с риском развития атеросклероза и сердечно-сосудистых болезней. Аминокислоты растительных белков, наоборот, связаны со снижением риска заболеваний сердца.На здоровье людей могут оказывать влияние различные составляющие продуктов, помимо белка. Например, клетчатка и ненасыщенные жиры растительной пищи связаны с пользой для здоровья, а насыщенные жиры животной – с риском для сердцечно-сосудистой системы.В новом исследовании обработанное мясо было связано с риском смерти от деменции, а употребление яиц и мяса птицы – наоборот. О мнению ученых, это обучловлено тем, что в мясе птицы и яйцах мало насыщенных жиров. В то же время, яйца содержат полезный для нервной системы лютеин.