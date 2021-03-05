Названы овощи, которые приносят больше вреда, чем пользы

Их употребление стоит ограничить.Овощи должны составлять половину здорового рациона, потому что содержат много витаминов и ценных микроэлементов, которые нужны организму для правильной работы. Но не все овощи одинаково полезны. Диетологи рассказали, употребление каких продуктов лучше ограничить.КартофельЭтот овощ очень часто появляется на нашем столе, потому что вкусный и простой в приготовлении. Но у специалистов к нему много вопросов, в частности из-за соланина и крахмала, которые входят в его состав. Нутрициолог Тамара Крамченинова рассказала, что крахмал составляет около 80% всех сухих веществ клубня, если картофель долго хранить, то часть крахмала распадается на простые углеводы. Если употреблять картофель каждый день, то можно быстро набрать лишние килограммы.Кроме того, в кожуре этого овоща может вырабатываться соланин — это вещество негативно влияет на нервную систему. Диетолог Ирина Бородина отметила, что покупать зеленый картофель ни в коем случае нельзя, потому что в нем много соланина, а из-за него можно получить отравление.ПомидорыВ этом овоще содержится много витамина С, В, а также кальция, магния, калия, но самая главная его ценность в ликопине — мощном антиоксиданте, которые предотвращает развитие многих заболеваний. Но диетолог Ирина Торопыгина отметила, что несмотря на большую пользу для здоровья, в «магазинных» помидорах может содержаться много нитритов и других вредных веществ. Кроме того, томаты с осторожностью нужно употреблять людям, у которых язва желудка, гастрит с повышенной кислотностью, потому что они способны раздражать слизистую. А еще в помидорах содержится много соли, которая разжигает аппетит.БаклажаныСпециалист Ирина Бородина говорит, что в мякоти этого овоща может содержаться много вредных веществ, которые стимулируют увеличение количества щавелевой кислоты в организме, что может стать причиной камней в почках. Если у вас холецистит, артрит или низкий уровень железа в организме, тогда перед употреблением баклажанов стоит проконсультироваться с врачом.