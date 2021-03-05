Коронавирус «предпочитает» определенную группу крови

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые пришли к выводу, что подверженность заражению коронавирусом может зависеть от группы крови.Американские исследователи из Больницы Бригама и женщин (Brigham and Women's Hospital's) установили, что степень риска заражения коронавирусной инфекции обусловливается группой крови человека. Согласно их данным, вирус «предпочитает» заражать обладателей второй группы.«Заражение коронавирусом в большей степени угрожают людям со второй группой крови», - цитирует медиков журнал Американского общества гематологии Blood Advances.Научные специалисты анализировали, как коронавирус связывается с эритроцитами разных групп крови, и констатировали, что наличие второй группы крови ассоциируется с более высокой восприимчивостью человека к инфекции. Ученые заявили, что вирус не может напрямую поражать какие-либо красные кровяные тельца, однако антигены других клеток у людей с данной группой интенсифицируют их способность соединяться с вирусными частицами, обеспечивая проникновение патогена в организм.В частности, было обнаружено, что коронавирус может эффективнее связываться с респираторными клетками при поражении человека со второй группой крови. Эти клетки позволяют ему быстрее проникать в легкие.Учитывая это, специалисты допускают, что люди, имеющие вторую группу крови, не только легче поддаются заражению, но также подвержены более высокому риску тяжелой формы заболевания, требующей госпитализации и искусственной вентиляции легких.