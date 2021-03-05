Ученые обнаружили вещества, блокирующие коронавирус

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Исследователи из Германии обнаружили два семейства активных веществ, блокирующих репликацию коронавирусной инфекции нового типа. Как пишет информационное агентство РИА Новости, открытие позволяет создать препараты, которые будут деактивировать основной фермент вируса — главную протеазу.Репликация (размножение) вируса, которая начинается после его проникновения в клетку-хозяина, происходит благодаря главной протеазе патогена. Сперва вирусный геном транслируется с РНК в большую белковую цепь, а затем главная протеаза делит цепь на мелкие фрагменты, из которых создаются новые вирионы (вирусные частицы).Если заблокировать главный фермент вируса, то процесс репликации нарушится. Соответственно, главная протеаза рассматривается в качестве основной мишени для препаратов, которые создаются для борьбы с коронавирусом.Сотрудники Боннского университета изучили структуру главной протеазы SARS-CoV-2, и выяснили, как она работает, обнаружив в процессе целый набор потенциальных ингибиторов ключевого фермента вируса. По словам Михаэля Гютшова, главы независимого исследовательского коллектива в Фармацевтическом институте, ученые оценили эффективность потенциальных ингибиторов главной протеазы коронавируса, и наметили перспективные соединения, на основе которых можно будет создать антивирусные препараты нового поколения.