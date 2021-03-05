Болезнь Паркинсона связали с определенными клетками крови

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Болезнь Паркинсона всегда считалась заболеванием головного мозга. Однако новое исследование показывает тесную связь между болезнью и некоторыми иммунными клетками в крови.Ученые из Орхусского университета сделали первый шаг на пути, который может привести к новому пониманию и, в долгосрочной перспективе, возможно, к лечению этого широко распространенного заболевания, влияющего не только на двигательные функции, но также на познание и эмоции.Исследователи изучили группу пациентов, страдающих расстройством поведения во время быстрого сна (RBD), состоянием, при котором пациент повторяет движения сна в реальной жизни. Например, при беге во сне будут двигаться ноги.Пациенты с RBD имеют высокий риск развития болезни Паркинсона. Ученые провели сканирование мозга 15 пациентов с RBD и 10 здоровых людей. Сканирование показало, что у пациентов с нарушением сна было воспаление и потеря активности нейронов в головном мозге. Хотя у них не было симптомов болезни Паркинсона, их нейроны уже были больны, а иммунные клетки мозга активированы.Ученые проанализировали образцы крови этих пациентов. Оказалось, что воспаление в головном мозге и связанная с ним потеря клеток напрямую связаны с изменениями некоторых иммунных клеток в крови, в частности, моноцитов.