В более частых болезнях мужчин виновата генетика
Женщины в свою очередь могут жить дольше, и меньше подвержены самым распространённым болезням именно потому, что это адекватный эволюционный ответ на склонность мужчин к различным заболеваниям. Повышенный иммунитет и стремление к долгожительству у женщин уравновешивает в продолжателях родах болезненность и более короткий период жизни, которые они получают вместе с мужскими генами.
Группа канадских генетиков рассмотрела ситуацию на примере аутизма: дело в том, что представители мужского пола чаще получают в наследство признаки, которые делают из беззащитными к окружающему воздействию. Как итог: они в 4 раза чаще страдают от различных форм аутизма, причём течение болезни проходит по наиболее тяжёлому варианту.
Тщательное исследование этого феномена позволит учёным более успешно искать средства для лечения различных заболеваний.
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