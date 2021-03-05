В более частых болезнях мужчин виновата генетика

Генетики выяснили, что причина того, почему мужчины чаще болеют, скрыта в наших генах и обусловлена самой эволюцией. Несмотря на то, что существует множество заболеваний, к которым предрасположены только женщины, мужчины чаще страдают от других недугов. А в итоге они чаще погибают от болезней, чем женщины.Женщины в свою очередь могут жить дольше, и меньше подвержены самым распространённым болезням именно потому, что это адекватный эволюционный ответ на склонность мужчин к различным заболеваниям. Повышенный иммунитет и стремление к долгожительству у женщин уравновешивает в продолжателях родах болезненность и более короткий период жизни, которые они получают вместе с мужскими генами.Группа канадских генетиков рассмотрела ситуацию на примере аутизма: дело в том, что представители мужского пола чаще получают в наследство признаки, которые делают из беззащитными к окружающему воздействию. Как итог: они в 4 раза чаще страдают от различных форм аутизма, причём течение болезни проходит по наиболее тяжёлому варианту.Тщательное исследование этого феномена позволит учёным более успешно искать средства для лечения различных заболеваний.