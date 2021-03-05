Врач рассказал о женской «норме» артериального давления

Артериальное давления — важный показатель здоровья, и в идеале, согласно нормам, оно должно быть 120 на 80. Но на этот показатель влияет множество факторов, в том числе и возраст. И как оказалось, женская "норма" может отличаться от мужской.Специалист Сьюзан Ченг рассказала, что многим женщинам неправильно определяют артериальное давление с помощью тонометра. Результаты нового исследования показывают, что ошибка касается первой цифры или систолического артериального давления, показывающего напряжение, которое кровь создает на стенках артерий. Если для мужчин в идеале этот показатель должен быть 120, то систолическое давление женщин должно быть не менее 110. Если же оно превышает эту цифру, тогда может идти речь о начальной стадии гипертонии, которая может вызвать проблемы со здоровьем, если не предпринимать никаких мер. Доктор отметила, что мужчины и женщины сильно отличаются друг от друга, поэтому нельзя сказать, что у них могут быть одинаковые нормы артериального давления, как и других показатели. В эксперименте приняло участие более 27 тысяч человек. Ученые определили, что у женщин, давление которые было выше 110 наблюдались проблемы с сердечно-сосудистой системой, а вот у мужчин такой связи не выявили. Эксперты говорят, что контролировать артериальное давление можно и нужно с помощью лекарств, питания, а также физической активности.