Не только витамины: 16 продуктов, богатых минералами

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Вы знали, как много минералов в какао? А сколько меди в говяжьей печени? Расскажем самое интересное!Мы привыкли думать о пользе витаминов, но минералы не менее значимы для нормальной работы нашего организма. Они нужны для правильного функционирования мозга и сердца, выработки гормонов и ферментов.Минералы делятся на две категории, в зависимости от того, насколько они важны для организма.Макроминералов нужно много — это кальций, калий, натрий, хлорид, фосфор, магний и сера. Микроэлементы необходимы в меньших количествах — это железо, медь, фтор, селен, цинк, хром, молибден, йод и марганец.Вот 16 продуктов, богатых минералами:1. Орехи и семенаОрехи и семена содержат множество минералов, но особенно богаты магнием, цинком, марганцем, медью, селеном и фосфоромНекоторые орешки особенно «минеральны»!Например, один бразильский орех обеспечивает 174% нашей дневной потребности в селене, а 30 грамм тыквенных семечек — 40% потребности в магнии.Орехи хороши и в цельном виде, и в форме пасты — ее можно намазать на крекер, добавить в овсянку или съесть с фруктами и овощами.2. МорепродуктыМорепродукты, включая устриц, моллюсков и мидий, являются великолепными источниками минералов — селена, цинка, меди и железа.Наверное, самым значимым в этом перечне является цинк, крайне важный для нашей иммунной системы, производства ДНК, клеточного деления и формирования белков .Дефициту цинка (и последующим проблемам с иммунитетом) могут быть особенно подвержены отдельные группы людей:беременные и кормящие женщинылюди с желудочно-кишечными заболеваниямилюди, принимающие некоторые лекарстваподросткипожилые люди3. Крестоцветные овощиУпотребление крестоцветных овощей связано с многочисленными преимуществами для здоровья, включая снижение рисков хронических заболеваний. Нам стоит чаще есть следующие крестоцветные:цветная капустаброкколимангольдбрюссельская капустакольрабиредькарепаредис и т.д.Эти овощи богаты не только клетчаткой. В них содержится впечатляющая концентрация минералов, особенно серы.Этот микроэлемент необходим для функционирования клеток, производства ДНК, детоксикации и синтеза глутатиона — мощного антиоксиданта, вырабатываемого нашим организмом.Помимо серы, крестоцветные также могут похвастаться изобилием магния, калия, марганца и кальция.4. Мясные субпродуктыОни не так популярны, как отбивная или куриная грудка, но полезных минералов в субпродуктах — огромное количество.Например, кусок говяжьей печени (85 грамм) полностью закрывает нашу потребность в меди и обеспечивает 55%, 41%, 31% и 33% от рекомендованной нормы селена, цинка, железа и фосфора соответственно.Кроме того, мясные субпродукты богаты белком и витаминами, включая витамин В12, витамин А и фолиевую кислоту.5. ЯйцаЯйца часто называют природными поливитаминами — и не зря.Они богаты железом, фосфором, цинком и селеном, многими витаминами, полезными жирами, антиоксидантами и протеинами.Многие люди избегают яичных желтков из-за того, что те содержат холестерин, и очень зря: именно желток содержат почти все витамины, минералы и другие полезные соединения в яйце.6. ФасольъБобовые известны изобилием белка и клетчатки, но и разнообразных минералов в них очень много.Хотя фасоль, наравне с прочими бобовыми, содержит фитаты, снижающие всасывание микроэлементов, правильное приготовление позволяет уменьшить этот эффект.Например, проращивание или варка после предварительного замачивания может повысить биодоступность минералов.7. КакаоНаконец-то дошла очередь и до вкусностей! Добавьте какао в коктейль, посыпьте шоколадом йогурт или съешьте кусочек с чаем — так вы получите не только удовольствие, но и заряд минералов.Какао и шоколад особенно богаты магнием и медью.Магний необходим для производства энергии, регуляции кровяного давления и нервной функции, контроля уровня сахара в крови.Медь нужна нам для правильного роста и развития, углеводного обмена, усвоения железа и образования красных кровяных телец.8. АвокадоАвокадо — это фрукты с кремовой мякотью, наполненные полезными жирами, клетчаткой, витаминами и минералами. Они изобильны магнием, калием, марганцем и медью.Калий очень важен для регуляции кровяного давления и здоровья сердца.Исследования показали, что диета с высоким содержанием продуктов, богатых калием (таких как авокадо), может помочь снизить риск сердечных заболеваний, гипертонии и инсульта — на 24%!9. ЯгодыЯгоды (клубника, черника, ежевика и малина) не только вкусны, но и щедро «приправлены» важными минералами. Среди них калий, магний и марганец.Марганец — это минерал, необходимый для многих метаболических функций, участвующих в энергетическом обмене, а также для функционирования иммунной и нервной систем.Этот минерал также необходим для роста и поддержания здоровой костной и соединительной ткани. Он участвует в формировании антиоксидантов, защищающих клетки от окислительного повреждения.10. Йогурт и сырМолочные продукты, в том числе йогурт и сыр, являются одними из наиболее распространенных источников кальция в рационе. Кальций необходим для поддержания здоровья скелета, нервной системы и сердца.Исследования показывают, что многие люди, особенно пожилые, употребляют недостаточное количество кальция, поэтому им очень важно чаще есть сыр и йогурт.Молочные продукты богаты и другими минералами, такими как калий, фосфор, цинк и селен.Не переносите лактозу? Кальция много в бобовых культурах, орехах и листовой зелени.11. СардиныСардины — это настоящая батарейка для нашего организма.В стограммовой баночке 27% рекомендованной нормы кальция, 15% — железа, 9% — магния, 36% — фосфора, 8% — магния и целых 88% нормы селена.Сардины также являются отличным источником противовоспалительных Омега-3 жиров.12. СпирулинаЭта сине-зеленая водоросль обычно продается в виде порошка и добавляется в смузи, йогурт и овсянку.Спирулина богата минералами, а еще она умеет снижать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая глюкозу крови и «плохой» холестерин (липопротеины низкой плотности).13. Цельнозерновые крупыВ отличие от рафинированных круп, обработанных паром для быстрого приготовления, цельные зерновые сохраняют важнейшие питательные вещества, включая минералы.Вы можете наслаждаться как классическими крупами (гречкой, пшеном и просом), так и более «экзотическими» вариантами — амарантом, киноа и сорго.14. Крахмалистые овощиЭти овощи — прекрасная альтернатива рафинированным углеводам, таким как рис и макароны. Они очень питательны, полны клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов.Многие люди избегают крахмалистых овощей из-за высокого содержания углеводов, однако, их минеральный состав с лихвой компенсирует мнимые и реальные недостатки.Не забывайте добавлять в свой рацион обычный и сладкий картофель, тыкву и пастернак.15. Тропические фруктыКакие-то из этих плодов (например, бананы, манго и ананасы) стали обыденными на наших столах, а другие (гуава, маракуйя и джекфрут) все еще экзотика.Многие тропические фрукты богаты не только антиоксидантами, клетчаткой и витаминами, они являются отличным источником минералов — калия, марганца, меди и магния.Добавьте кусочки фруктов в йогурт и овсянку, чтобы насладиться вкусом и пользой!16. Темная листовая зеленьЭти листовые овощи — одни из самых здоровых продуктов для нашего питания:шпинатбелокочанная капустасвекларукколакейлкресс-салатсалат-латукОни богаты минералами (магнием, калием, кальцием, железом, марганцем и медью), а еще снижают риски заболеваний.Например, потребление листовой зелени ученые связывают с меньшим риском сердечных заболеваний, некоторых видов рака, диабета и многих других.Самое приятно, что листовые овощи можно есть не только в виде салата. Их добавляют в омлет и смузи, тушат или едят сырыми.