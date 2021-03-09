Названы продукты, после которых может понадобиться отбеливание зубов

Стоматологи советуют употреблять их реже.На состояние и здоровья наших зубов влияет множество факторов, одним из которых является питание. Есть продукты, которые способствуют укреплению и отбеливанию зубов, а есть такие, что наоборот, портят их белизну и приводят к развитию кариеса.Если вы беспокоитесь за здоровье своих зубов и белизну улыбки, тогда эксперты советуют ограничить в рационе следующие продукты:Кофе и чайНесмотря на то, что эти напитки очень вкусные и согревающие, их чрезмерное употребление может привести к неприятным последствиям, в частности к окрашиванию зубов. В составе кофе и чая есть дубильные вещества, способствующие изменению цвета зубов. Плюс ко всему, кофе изменяет кислотно-щелочной баланс и приводит к быстрому разрушению зубной эмали.Соевый соусЭтот соус содержит темный пигмент, который усиливается липкой консистенцией, а затем способствует тому, что его частое употребление может менять цвет зубной эмали.Красное виноЭксперты говорят, что красное вино вызывает на зубах серые пятна. Плюс ко всему, напиток также содержит дубильные вещества и кислоту, которые негативно сказываются на эмали.Белое виноХотя этот напиток имеет светлый цвет, однако белое вино сделает пятна, которые уже есть на зубах, темнее и заметнее. Это происходит из-за кислоты, которую содержит напиток.КонфетыШоколадные конфеты, карамель и другие сладости приводят к потемнению зубов. Что касается мороженого и сладких фруктовых десертов, то они содержат искусственные добавки и химические компоненты, которые приводят к микротравмам и окрашиванию эмали.