Врачи из Турции назвали способы снижения артериального давления без лекарств

Среди нелекарственных способов снижения артериального давления медики считают одними из самых эффективных коррекцию пищевого рациона и регулярную физическую активность.Врачи из Турции назвали способы снижения артериального давления без применения лекарств – они особенно действенны на начальной стадии гипертонической болезни, когда рост давления не является критически высоким. О рекомендованных турецкими медиками способах пишет издание Sabah.Первым шагом на пути снижения высокого АД врачи из Турции назвали пересмотр пищевых привычек.«В первую очередь специалисты рекомендуют сократить потребление соли, ввести в рацион блюда, богатые белком, а также продукты с высоким содержанием калия и флавоноидов», - информирует Sabah.Специалисты также отмечают, что современные люди потребляют слишком много кофеина. Они рекомендуют периодически пить вместо кофе чаи: например, зеленый или каркаде (из гибискуса).Еще один способ снижения артериального давления без лекарств, названный врачами из Турции – вырабатывать устойчивость к стрессу, снижать его губительное влияние на организм. Излишние волнения и переживания ассоциируются с усиленной выработкой гормонов, повышающих частоту сердечных сокращений, а также сужающих сосуды. Все это увеличивает риск сосудистых повреждений, опасных отклонений в кровоснабжении сердечной мышцы и мозга.Вдобавок медики констатируют: нельзя говорить о снижении давления без практики постоянной физической подвижности, упражнений. Они заявили, что«регулярные физические упражнения — даже просто ходьба — эффективны наравне с лекарствами, принимаемыми для снижения артериального давления».