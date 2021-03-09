Названы витамины, которые стоит начать принимать после 60
Самый главный источник необходимых витаминов, минералов и питательных веществ – правильное здоровое питание. Хорошо сбалансированный рацион, включающий фрукты, овощи, молочные продукты, жидкости, здоровые масла и цельное зерно, поможет вам сохранить здоровье.
Тем не менее, для многих пожилых людей здоровое питание является непростой задачей. И этому есть несколько причин:
Снижение аппетита;
Проблемы с жеванием;
Фиксированный бюджет.
Добавьте к этому тот факт, что ваш организм с возрастом может начать испытывать проблемы с усвояемостью витаминов и минералов.
Добавки и витаминные комплексы могут помочь решить эту проблему. Однако следует помнить о том, что витамины могут быть опасны для вашего организма. Например, витамин А, необходимый для здоровья глаз, кожи и иммунной системы, может вызвать тошноту, головную боль, головокружение и другие симптомы. Рекомендуем посоветоваться с лечащим врачом перед началом приема добавок и витаминных комплексов.
Следует также помнить о том, что рекомендуемую дозировку витаминов превышать нельзя, а также нужно обязательно уточнить их совместимость с теми препаратами, которые вы уже принимаете.
Почему витамины нужны вашему организму?
Витамины помогают вашему организму работать правильно. Помимо этого, витамины укрепляют вашу иммунную систему, сохраняют нервную систему, помогают превращать употребляемую еду в энергию, необходимую вашему организму.
Пожилые люди имеют различные потребности, когда речь заходит о витаминах и минералах. Например, употребление нужного количества витамина С может помочь предотвратить остеопороз у женщин. Витамин D в свою очередь помогает организму усваивать кальций и предотвращает потерю костной массы. Он также усиливает кости и снижает риск переломов.
Иногда бывает трудно понять, какие именно витамины вам нужны. В этом случае вы можете сдать анализ крови, который покажет, каких именно минералов и витаминов вам не хватает.
Вот некоторые витамины, в которых нуждаются пожилые люди:
Кальций
Известный своими свойствами укреплять кости, кальций содержится в больших количествах в молочных продуктах, таких как молоко или йогурты. Женщинам, которые имеют высокие шансы развития остеопороза, следует включить добавки кальция в свой рацион.
Витамин D
Это питательное вещество, которое вырабатывает ваш организм при контакте с солнечным светом. Оно помогает усваивать кальций и фосфор. Именно поэтому витамин D очень важен для поддержания здоровья зубов и костей. Организм пожилого человека может вырабатывать витамин не так активно. Добавки витамина D помогут снизить риски переломов и потери костной массы.
Фолиевая кислота
Фолиевая кислота помогает предотвратить анемию. Шпинат, фасоль, горох, апельсины, витаминизированные каши могут содержать фолиевую кислоту.
B6
Витамин способствует хорошему метаболизму и улучшает иммунитет. Вы можете получить его из картофеля, не цитрусовых фруктов, мяса, птицы и рыбы.
Витамин С
Исследования показали, что витамин С защищает от катаракты, помогает заживлять раны и снижает риск развития рака.
Магний
Магний регулирует давление и уровень сахара в крови. Он также помогает сохранить здоровье костей. Вы можете получить его из орехов, шпината и молочных продуктов.
А вот некоторые популярные добавки, о приеме которых вы можете проконсультироваться с лечащим врачом:
Пробиотики
Прием пробиотиков важен для пожилых людей, так как их пищеварительные функции начинают замедляться. Пробиотики помогают предотвратить некоторые виды диареи и облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника.
Коэнзим Q10
Это соединение производится естественным образом в организме и обнаруживается в большинстве тканей. Он помогает иммунной системе работать лучше.
Мелатонин
Гормон, который вырабатывается в ночное время и помогает вам заснуть.
Рыбий жир
Омега-3 жирные кислоты содержатся в лососе и некоторых других видах рыбы. Специалисты рекомендуют съедать по крайней мере 2 порции этой рыбы в неделю для предотвращения сердечно-сосудистых болезней. Некоторые исследования показали, что омега-3 могут облегчить симптомы ревматоидного артрита.
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