Названы витамины, которые стоит начать принимать после 60

Многих витаминов может не хватать.Самый главный источник необходимых витаминов, минералов и питательных веществ – правильное здоровое питание. Хорошо сбалансированный рацион, включающий фрукты, овощи, молочные продукты, жидкости, здоровые масла и цельное зерно, поможет вам сохранить здоровье.Тем не менее, для многих пожилых людей здоровое питание является непростой задачей. И этому есть несколько причин:Снижение аппетита;Проблемы с жеванием;Фиксированный бюджет.Добавьте к этому тот факт, что ваш организм с возрастом может начать испытывать проблемы с усвояемостью витаминов и минералов.Добавки и витаминные комплексы могут помочь решить эту проблему. Однако следует помнить о том, что витамины могут быть опасны для вашего организма. Например, витамин А, необходимый для здоровья глаз, кожи и иммунной системы, может вызвать тошноту, головную боль, головокружение и другие симптомы. Рекомендуем посоветоваться с лечащим врачом перед началом приема добавок и витаминных комплексов.Следует также помнить о том, что рекомендуемую дозировку витаминов превышать нельзя, а также нужно обязательно уточнить их совместимость с теми препаратами, которые вы уже принимаете.Почему витамины нужны вашему организму?Витамины помогают вашему организму работать правильно. Помимо этого, витамины укрепляют вашу иммунную систему, сохраняют нервную систему, помогают превращать употребляемую еду в энергию, необходимую вашему организму.Пожилые люди имеют различные потребности, когда речь заходит о витаминах и минералах. Например, употребление нужного количества витамина С может помочь предотвратить остеопороз у женщин. Витамин D в свою очередь помогает организму усваивать кальций и предотвращает потерю костной массы. Он также усиливает кости и снижает риск переломов.Иногда бывает трудно понять, какие именно витамины вам нужны. В этом случае вы можете сдать анализ крови, который покажет, каких именно минералов и витаминов вам не хватает.Вот некоторые витамины, в которых нуждаются пожилые люди:КальцийИзвестный своими свойствами укреплять кости, кальций содержится в больших количествах в молочных продуктах, таких как молоко или йогурты. Женщинам, которые имеют высокие шансы развития остеопороза, следует включить добавки кальция в свой рацион.Витамин DЭто питательное вещество, которое вырабатывает ваш организм при контакте с солнечным светом. Оно помогает усваивать кальций и фосфор. Именно поэтому витамин D очень важен для поддержания здоровья зубов и костей. Организм пожилого человека может вырабатывать витамин не так активно. Добавки витамина D помогут снизить риски переломов и потери костной массы.Фолиевая кислотаФолиевая кислота помогает предотвратить анемию. Шпинат, фасоль, горох, апельсины, витаминизированные каши могут содержать фолиевую кислоту.B6Витамин способствует хорошему метаболизму и улучшает иммунитет. Вы можете получить его из картофеля, не цитрусовых фруктов, мяса, птицы и рыбы.Витамин СИсследования показали, что витамин С защищает от катаракты, помогает заживлять раны и снижает риск развития рака.МагнийМагний регулирует давление и уровень сахара в крови. Он также помогает сохранить здоровье костей. Вы можете получить его из орехов, шпината и молочных продуктов.А вот некоторые популярные добавки, о приеме которых вы можете проконсультироваться с лечащим врачом:ПробиотикиПрием пробиотиков важен для пожилых людей, так как их пищеварительные функции начинают замедляться. Пробиотики помогают предотвратить некоторые виды диареи и облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника.Коэнзим Q10Это соединение производится естественным образом в организме и обнаруживается в большинстве тканей. Он помогает иммунной системе работать лучше.МелатонинГормон, который вырабатывается в ночное время и помогает вам заснуть.Рыбий жирОмега-3 жирные кислоты содержатся в лососе и некоторых других видах рыбы. Специалисты рекомендуют съедать по крайней мере 2 порции этой рыбы в неделю для предотвращения сердечно-сосудистых болезней. Некоторые исследования показали, что омега-3 могут облегчить симптомы ревматоидного артрита.