Читмил: как нарушать правила диеты и при этом худеть

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Cheat meal – это когда переедание – праздник, а не чувство вины.Диетолог Альбина Комиссарова подробно рассказала о практической диетологии. Врач объяснила, что такое cheat meal (читмил), нужен ли он, кому и зачем он будет полезным и как правильно питаться по такому принципу.Cheat Meal – это запланированный прием пищи, охватывающий продукты, которые вы обычно избегаете в остальное время или едите порцию побольше по сравнению с вашей обычной.Простым языком, если вы идете на день рождения и собрались съесть там торт, то это cheat meal, а если вы наелись, а потом резко решили «добиться» все еще тортиком, это уже срыв,– объясняет диетолог.Кроме этого, как говорит Комиссарова, возможен еще cheat day – это когда целый день вы позволяете себе любую пищу в любых количествах, но такое в практике используют нечасто.Нет никаких четких рекомендаций, какой именно прием пищи должен быть читмилом и как часто. Но чаще всего практикуется 1 раз в 7 – 10 дней, это самый комфортный вариант,– советует специалист.Cheat meal и наукаК сожалению, существует мало научных исследований, подтверждающих пользу читмилов для сжигания лишних килограммов.Некоторые люди могут эффективно противостоять соблазнам, ожидая читмил, но не все могут регулировать свою пищевое поведение таким образом. Поэтому нельзя гарантировать один и тот же результат для разных людей.Одно из исследований показало, что люди, которые ассоциировали торт с праздником, а не с чувством вины, имели лучшие результаты в похудении.Чем полезен cheat mealПозволяя себе короткие периоды снисхождения, вы с большой вероятностью будете соблюдать диету большую часть времени.Запланированы переедания позволяют избежать чувства вины и срывов в остальное время.Вы можете уменьшить общее потребление калорий, ограничивая продукты, которые вы оставили на читмил.Кому точно не подойдет cheat mealТакой принцип питания не подойдет тем людям, которые не могут остановиться, и читмил перерастет в обжорство.Если у вас ограниченный тип пищевого поведения, то читмил в принципе противопоказан.Если большую часть времени вы не можете придерживаться ограничений, тогда суть читмила в принципе пропадает.Читмил подходит далеко не всем, но для многих может быть хорошей стратегией в снижении веса, психологической разгрузкой и дает понимание, что всегда можно позволить себе большего,– таков главный вывод сделала Альбина Комиссарова.