Эксперт по питанию Даниэла Крел назвала опасную для здоровья привычную еду

Эксперт по питанию из Германии предупреждает, что популярное пищевое сочетание рыбы с рисом может оказаться небезопасным для здоровья человека.Рыба с рисом на гарнир – привычная еда многих людей. Почему же немецкий специалист считает ее потенциально опасной для здоровья?«В рисе встречается мышьяк, а некоторые виды рыб сильно загрязнены ртутью», - констатирует эксперт по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел.Крел предупредила любителей белого риса, что этот продукт содержит мало питательных веществ, одновременно являясь богатым источником углеводов, способствующих росту уровня сахара в крови. Помимо того, его регулярное потребление из-за содержания неорганического мышьяка крайне негативно отражается на состоянии сосудов, сердца.Говоря о возможной опасности рыбы для здоровья, Даниэла Крел сообщила, что высоким содержанием ртути отличаются рыба-меч, а также тунец больших размеров. Также определенный риск связан с поеданием лососевых пород. Такая рыба, говорит специалист, может быть«загрязнена пестицидами и антибиотиками, которые добавляют в корм при выращивании».Вдобавок опасной для здоровья привычной едой Даниэла Крел назвала колбасные изделия: их регулярное присутствие в рационе ассоциируется с подверженностью сердечно-сосудистым заболеваниям, раку пищеварительных органов.Продолжили список опасных привычных продуктов консервы, картофель фри и чипсы, газированные напитки, полуфабрикаты. Их перечень опубликовало немецкое веб-издание Focus.