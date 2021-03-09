Пять веских причин каждый день выходить на прогулку

Бесплатный способ улучшить свое здоровье.Ходьба пешком – это не просто добраться до пункта назначения. Прогулка приносит гораздо больше пользы, чем нам кажется на первый взгляд.Увеличивается продолжительность жизниЕжедневные прогулки пешком и фитнес могут продлить жизнь на 7 лет. Велика вероятность прожить эти годы хорошо, потому что физическая активность улучшает самочувствие.Нормализуется сонЕсли регулярно ходить пешком, сон будет лучшим и более прочным, а бессонница не будет беспокоить. Кроме того, люди, которые часто гуляют, засыпают быстро, а утром легко просыпаются.Исчезают или смягчаются стрессыСтрессы изрядно влияют на здоровье, они вредят и на эмоциональном, и на физическом уровне. Чтобы избавиться от потрясений, нужно как можно чаще гулять, особенно любимыми маршрутами. Как считают ученые, ходьба снижает уровень гормона стресса, поэтому уже вскоре после прогулки люди чувствуют себя лучше.Улучшается мозговая активностьЧастые прогулки способствуют улучшению памяти, оптимизируют когнитивные процессы и улучшают скорость обучения чему-то новому. Также снижается вероятность развития болезни Альцгеймера.Улучшается зрениеС возрастом практически у каждого человека появляются проблемы со зрением. Чтобы снизить риск появления таких неприятностей, нужно как можно чаще ходить пешком и делать аэробные упражнения. Исследования доказали, что люди, которые гуляют, реже страдают от патологических состояний сетчатки глаза.