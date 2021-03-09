Дерматологи назвали компонент, без которого крем для лица неэффективен

Испанские дерматологи рассказали, что кремы для лица должны обязательно содержать один важный компонент. Без него они совершенно не эффективны. Речь идёт об одной из форм витамина А.Специалисты из Института дерматологии заявляют, что ретинол активно борется с рубцами и пигментацией на лице, а также улучшает внешний вид кожи. Ретинол – это одна из форм витамина А, которая легко растворяется в маслах. Он отличный антиоксидант, поэтому без него косметические препараты для кожи представить невозможно. Помимо этого, ретинол стимулирует в кожных покровах выработку коллагена, который затормаживает старение кожи.Но это ещё не все чудесные свойства ретинола. Дерматологи также обращают внимание, что он эффективен при лечении целлюлита, поскольку повышает тургор кожи. По результатам исследований специалисты сделали вывод, что для этого необходимо применять ретинол два раза в сутки на протяжении полугода.Впрочем, имеются и побочные эффекты. Например, для тех, у кого наблюдается повышенная чувствительность, после применения ретинола возможны покраснения и раздражения на коже. Не стоит забывать и о том, что ретинол – это медицинский препарат, и усиленное его использование без консультации с лечащим врачом не рекомендуется.