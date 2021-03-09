Неправильно вымытая зелень может стать источником серьезных проблем

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Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева напоминает, что проблемы с зеленью могут возникнуть вследствие несоответствия требованиям по санитарно-химическим показателям, возможно также появление паразитов в этой продукции."Требования по санитарно-химическим показателям - это содержание токсичных элементов, которые поступают из почвы в саму продукцию и накапливаются в ней. В прошлом году у нас 1,1% продукции не соответствовала требованиям, и прежде всего несоответствие отмечалось по повышенному содержанию нитратов. Если зелень выращивается в необорудованных теплицах, где не соблюдаются требования безопасности, то в этой зелени могут обнаруживаться яйца гельминтов, которые, попадая в организм, могут вызвать заболевания - гельминтоз, аскоридоз.В прошлом году 0,3% исследованных образцов содержали яйца гельминтов, а это уже серьезная опасность для жизни и здоровья, потому что паразиты оказывают не только аллергическое воздействие, но и воздействие на внутренние органы: печень, почки и так далее. Все зависит от места локализации гельминта.Очень важна правильная обработка зелени. В прошлом году 2,2% исследованных проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, в основном это относится к нарезанной зелени, которая хранится и реализуется в индивидуальных упаковках. Зачастую ее просто достают из пакета и употребляют, но мы рекомендуем эту зелень подвергать дополнительной обработке в домашних условиях - промыть проточной водой.А если даем ребенку, лучше обдать зелень кипятком. Чтобы избавиться от возможного содержания токсичных элементов, зелень желательно замочить с солью или уксусом, одна столовая ложка на литр воды. При замачивании в раствор уходит до 30% нитратов, кроме того, всплывают на поверхность яйца гельминтов", - говорит Раева.Диетологи советуют потреблять 100-150 граммов зелени ежедневно. Правда, необходимо помнить, что зелень сильно нагружает поджелудочную железу и кишечник. Эксперт подчеркивает: "У кого есть такие проблемы, комок зелени может вызвать расширение ампулы прямой кишки. Если не пить достаточно воды, то у больных с заболеванием прямой кишки, язвенными заболеваниями могут случиться обострения".