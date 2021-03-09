Пшённая каша - здоровье наше

Когда-то блюда из пшена готовили чуть ли не ежедневно. В наше время, к сожалению, о пшене часто забывают. Ведь в магазинах много других продуктов, к сожалению не всегда полезных.Многие, особенно молодежь, к пшену относятся свысока. Некоторые вообще не употребляют блюда из пшена, а зря. Эта недорогая крупа содержит минералы, витамины, растительные жиры, белки, аминокислоты необходимые для полноценного развития организма.Пшено получают из семян проса обыкновенного. В составе пшена содержатся витамины группы В, витамины РР, А, Е. Согласитесь, витаминный состав отличный. А ведь в пшене кроме витаминов есть калий, необходимый для здоровья сердца и сосудов, железо (улучшает кровообращение, борется с анемией), марганец (отвечает за обменные процессы), магний (повышает выносливость, подавляет воспалительные процессы), кремний и фтор (для здоровья кожи, волос, зубов), медь (борется с возрастным увяданием кожи, морщинами), натрий.Калорийность пшена, сваренного в воде (без масла и молока), составляет 342 ккал. Диетологи советуют готовить пшенку с молоком, творогом, тыквой, орехами, сухофруктами.В пшене есть клетчатка - необходимый для организма человека компонент. Эта крупа по полезности держит третье место после овсянки и гречки.Пшено легко усваивается, не вызывает аллергии. Блюда из пшена можно употреблять беременным, детям, пожилым людям. Пшено рекомендуют употреблять при наличии лишних килограммов.Но, как и некоторые другие крупы, пшено не следует включать в рацион питания при некоторых заболеваниях: воспалительных процессах в толстой кишке, проблемах эндокринной системы.Пшено способствует выводу из организма токсинов и даже ионов тяжёлых металлов. Жителям больших городов стоит помнить об этом и чаще включать в меню блюда из пшена.В пшене мало жиров, но много углеводов. Это следует учитывать желающим похудеть. В этом случае кашу, приготовленную на воде, употребляют один раз в день, причем в первой половине дня. Пшено для похудения рекомендуют в первую очередь из-за его прекрасных очищающих и мочегонных свойств.Если один раз в неделю в течение месяца устраивать разгрузочные "пшённые" дни (без молока, сахара и масла), можно скинуть до четырех килограммов лишнего веса. Пить в такие дни рекомендуют воду, зеленый чай, настой ромашки.Каша, сваренная на молоке с маслом, сахаром, сухофруктами, не опасна в плане набора лишнего веса. Но если есть кашу в неумеренных количествах, а вдобавок налегать на жирные, сладкие блюда, то о пользе говорить не приходится.Пшено очень полезно для здоровья сосудов и сердца. Витамины, входящие в состав пшена, важны для эластичности сосудов, укрепления сердца. Пшено - отличное профилактическое средство против атеросклероза, так как снижает уровень холестерина, разрушает холестериновые бляшки.Пшено помогает нормализовать сердечный ритм, улучшить кровообращение. Людям, имеющим проблемы с сосудами, сердцем, желательно употреблять блюда из пшена не реже одного раза в неделю, а желательно даже чаще.Во время лечения антибиотиками, проживания в плохой экологической зоне не забывайте о пшене. Высокие очищающие свойства пшена помогут быстрее справиться с недугами и чувствовать себя намного лучше.Блюда из пшена рекомендуют включать в рацион питания при диабете. Углеводы, которыми богато пшено, дают организму чувство насыщенности, но что очень важно - не провоцируют резкие скачки глюкозы в крови.Пшено полезно людям, занятым умственным трудом. Магний, которым пшено богато, регулирует передачу нервных импульсов и сокращения мышц, оказывает спазмолитическое действие.Большой запас углеводов и белков в пшене полезен любому ребенку, так как детки быстро растут. В пшене есть фтор, который важен для здоровья зубов.Блюда из пшенаСуществуют тонкости приготовления пшенной каши с молоком. Пшено тщательно моют в холодной воде, затем варят в воде почти до готовности. Если вы решили сварить рассыпчатую кашу, добавляйте к пшену горячее кипящее молоко, если хотите получить так называемую «размазню» - вливайте холодное молоко.Кашу можно готовить на плите или в духовке, как у кого получается. Каша, приготовленная в духовке, конечно же, намного вкуснее.«Наполнители» каши могут быть самые разнообразные. Экспериментируйте, ищите то, что вам больше всего понравится. Пшенная молочная каша получается очень вкусная, если добавить в нее изюм или курагу, можно вместе - изюм и курагу. Кто-то любит чернослив или яблоки - пожалуйста! А кому-то по вкусу пшёнка с тыквой. Это кстати, очень-очень полезный вариант!Из пшена можно приготовить гарнир к мясу или овощам.В глубокой сковороде в растительном масле пассеровать нарезанную тонкой соломкой морковь, лук. Затем всыпать промытое пшено, влить воду, закрыть крышкой, довести до кипения. Посолить, добавить приправу (по вашему желанию), на небольшом огне довести до готовности.Но из полезной крупы можно не только каши готовить. Попробуйте сварить суп. Суп может быть молочный или с мясом.Молочный суп готовить несложно. Тщательно промытую крупу варить в подсоленной воде практически до готовности, затем влить молоко, добавить немного сливочного масла, мускатный орех (щепотку). В конце приготовления всыпать сахар по вкусу.Пшенный суп с мясом готовят так же, как, например, с рисом. Но я для аромата и цвета обязательно в конце варки добавляю в него приправу с куркумой, кориандром, имбирем. Суп приобретает насыщенный яркий цвет и очень аппетитный аромат.