Жиросжигающие продукты, которые можно есть без вреда для фигуры

Добавьте их в свой рацион.Добавив эти продукты в ежедневный рацион, вы сможете похудеть без вреда для здоровья. Для более быстрого эффекта диетологи советуют отказаться от вредной пищи и заняться спортом.На основе исследований, проанализировали свойства овощей, ягод и фруктов и отобрали 5 самых действенных натуральных жиросжигателей. Если вы ищете полезный и низкокалорийный перекус, который еще и будет стимулировать похудения, – смело выбирайте любой из нашего списка.ГрейпфрутЦитрусовые считаются замечательными борцами с жиром. Абсолютный лидер в этом плане – грейпфрут. Он обладает желчегонными свойствами, которые стимулируют расщепление жировых клеток. Наибольшее количество нарингина – флавоноидов, которые как раз делают сок грейпфрута горьким, помогают сжигать жир и улучшают пищеварение, содержится в пленке плода. Поэтому считается, что грейпфрут стоит есть целым.В то же время цедра грейпфрута содержит в себе множество активных веществ, которые улучшают пищеварение, обладают антибактериальными свойствами и ускоряют обмен веществ. Достаточно натереть немного кожуры на мелкой терке и добавить ее в чай.КивиКиви – источник полезных микроэлементов, особенно витамина С (в одном киви содержится его суточная норма). Кроме этого, фрукт помогает худеть. В нем содержатся энзимы, ускоряющие сжигание жиров, и фермент актинидин, расщепляющий белки и способствующий быстрому перевариванию пищи. То есть, если вы встали из-за стола с ощущением тяжести, одно киви поможет частично избавиться от последствий переедания.Кстати, в фреш и смузи рекомендуется добавлять неочищенный фрукт, ведь в кожуре киви содержится больше антиоксидантов, чем в мякоти.Кроме эффекта похудения, киви обладает еще одним бонусом – способствует улучшению состояния кожи. Даже одно киви поможет вывести из организма шлаки.СельдерейСтебли, корни и листья сельдерея пригодны для употребления. Во всех частях продукта содержатся полезные вещества и витамины, но для тех, кто стремится похудеть наибольший интерес будут представлять все же стебли. Дело в том, что они на 75% состоят из воды, остальные 25% – это клетчатка, которая обеспечивает сытость при минимальном количестве калорий.В одном стебле сельдерея содержится всего 6 калорий. А высокое количество волокон работает таким образом, что на их переваривание организм тратить гораздо больше энергии, чем получает с пищей.Также сельдерей является ценным источником витамина К, необходимого для кроветворения и синтеза костной ткани. А вещество апигенин уменьшает воспаление в организме и восстанавливает иммунитет.БрокколиБрокколи содержит много клетчатки, которая естественным способом очищает кишечник. Продукт быстро насыщает, при этом даже большие порции брокколи не способствуют набору веса. В его состав входит ряд компонентов, которые ускоряют жировой и углеводный обмен.Брокколи содержит огромное количество полезных веществ, среди которых витамины группы B, E, A, РР, К, U. Кроме того, одна порция содержит всего 54 калории и суточную норму витамина С.Брокколи богаты сульфорафаном и индол-3-карбинолом, которые способствуют снижению массы тела. Согласно исследованиям, эти крестоцветные уменьшают вероятность набора лишнего веса, даже если рацион обогащен жирами.Морская капустаМорская капуста (она же ламинария) очень богата йодом, который играет существенную роль в обменных процессах. Без йода щитовидная железа не может вырабатывать гормоны в нужном количестве. Это в свою очередь приводит к нарушению обмена веществ, усталости и постепенному набору веса. Поэтому если ваша цель – хороший обмен веществ и стройная фигура, ваш рацион должен включать йод.Но не спешите бежать в аптеку за добавками. Дело в том, что избыток йода такой же вреден, как и его дефицит. Поэтому прежде чем применять витаминные комплексы, сдайте необходимые анализы. И пока вы только решаетесь обратиться к врачу, употребляйте безопасный аналог для профилактики – морскую капусту.