Названы целебные свойства киви

Вкусно и полезно.Киви – крупная овальная ягода с зеленой мякотью и мелкими черными косточками внутри. Вес одного плода достигает 100 грамм. Зрелый киви упругий, но мягкий, кожица не сморщена и без трещинок. Если плод слишком мягок, есть влажные пятна, значит, киви перезрел и начал портиться. Твердый фрукт, напротив, еще не дозрел. На таком этапе он кислый и невкусный.Полезные свойстваОбусловлены полезные свойства киви в большей степени именно витаминным составом фрукта. Так, благодаря высокому содержанию витамина С, плоды можно употреблять в качестве профилактики простудных и вирусных заболеваний. Кроме этого, аскорбиновая кислота противостоит развитию инфекции и значительно укрепляет иммунную систему.Замечено, что регулярное употребление киви помогает вывести из организма «плохой» холестерин. Кроме этого, плоды помогают абсорбировать железо и нейтрализуют отрицательное действие нитратов на здоровье. А еще потребление киви уменьшает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов.Ученые доказали, что киви является прекрасной профилактикой развития онкологических заболеваний.Многие диетологи рекомендуют съедать небольшое количество фрукта, чтобы предотвратить возникновение тяжести в желудке и снизить риск появления изжоги и отрыжки. Стоит также учитывать, что киви относится к диетическим продуктам, поэтому его можно употреблять людям, которые склонны к полноте, а также при ожирении. Кроме этого, фрукт имеет способность сжигать лишний жир, а также в нем содержится большое количество клетчатки, которая способствует очищению кишечника. Плоды киви помогают выводить из организма соль, что в свою очередь препятствует возникновению камней в почках. Ученые рекомендуют ежедневно съедать небольшое количество киви, чтобы избавиться от стресса и нервного напряжения. Благодаря регулярному употреблению снижается риск развития депрессии, а также увеличивается устойчивость нервной системы. Кроме этого, плоды можно использовать для восстановления энергии после длительных физических нагрузок.Киви не относится к долгохранящимся фруктам. При комнатной температуре спелый киви может испортиться уже за 5 дней. Продлить срок хранения можно в холодильнике. Перед этим фрукты не нужно мыть, тогда они пролежат около 2 недель. Можно покупать еще зеленые киви — они не будут портиться пару месяцев в холодильнике. А перед употреблением можно дать им дозреть – завернуть в бумажный пакет вместе с яблоками или бананами и оставить на несколько дней в комнате. Этилен, который выделяют другие фрукты, ускорит созревание.