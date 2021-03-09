Эксперты рассказали о пользе пищевой соды

Обычная пищевая сода может обладать терапевтическим эффектом в отношении некоторых проблем со здоровьем, подтверждают медики из Великобритании.Британские специалисты рассказали, в каких случаях пищевую соду можно использовать как «лекарство», об этом пишет издание Express.«Сода обладает лечебным эффектом в случае галитоза. Если вы заметили появление неприятного запаха изо рта, обратите внимание на это средство», - цитирует медиков источник.По словам экспертов, очень часто отталкивающий запах изо рта вызывается активностью скопившихся в ротовой полости бактерий. Избавиться от них можно, используя самодельный ополаскиватель из пищевой соды. Для приготовления этого состава, в чашке теплой воды следует растворить две-три чайных ложки пищевой соды.Ополаскивать рот раствором следует не менее 30 секунд, прежде чем выплюнуть.«Если неприятный запах изо рта не проходит, необходимо обратиться к врачу и установить его причину», - отметили специалисты.Кроме того, добавили они, сода обладает лечебным эффектом, если необходимо избавиться от язв во рту, а также кожного зуда.