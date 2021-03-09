Соевое масло может быть связано с повреждением головного мозга

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Одно из исследований американских учёных подтвердило давно известную гипотезу, что дешёвое и доступное соевое масло, которое изготавливают из генно-модифицированной сои, наносит необратимые повреждения головному мозгу, а также вызывает изменения на генном уровне.Потребление соевого масла, содержащего ГМО, ведёт к изменением в головном мозге, которые вызывают такие болезни как деменция и аутизм. Большая проблема в том, что это масло содержится практически во всех полуфабрикатах и готовых продуктах. А его использование в США разрешено на законодательном уровне.Ранее группа американских учёных уже доказала, что соевое масло вызывает диабет, ожирение и целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Теперь же они проводят исследования о влиянии ГМО на мозг.Выяснилось, что масло из сои негативно влияет на гипоталамус, изменяя более сотни разных генов в организме, в том числе тех, что контролируют выработку окситоцина. Помимо этого, повреждёнными оказались гены, отвечающие за метаболические и гормональные процессы, а также за тревогу и проявления шизофрении.Остальные растительные масла после нагревания также способны оказывать негативное влияние на живые организмы, за исключение кокосового, которое не меняет своей структуры при высокой температуре.