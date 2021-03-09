Соевое масло может быть связано с повреждением головного мозга
Потребление соевого масла, содержащего ГМО, ведёт к изменением в головном мозге, которые вызывают такие болезни как деменция и аутизм. Большая проблема в том, что это масло содержится практически во всех полуфабрикатах и готовых продуктах. А его использование в США разрешено на законодательном уровне.
Ранее группа американских учёных уже доказала, что соевое масло вызывает диабет, ожирение и целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Теперь же они проводят исследования о влиянии ГМО на мозг.
Выяснилось, что масло из сои негативно влияет на гипоталамус, изменяя более сотни разных генов в организме, в том числе тех, что контролируют выработку окситоцина. Помимо этого, повреждёнными оказались гены, отвечающие за метаболические и гормональные процессы, а также за тревогу и проявления шизофрении.
Остальные растительные масла после нагревания также способны оказывать негативное влияние на живые организмы, за исключение кокосового, которое не меняет своей структуры при высокой температуре.
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