Реальная польза яблочного уксуса для здоровья довольно незначительна

Яблочный уксус часто презентуется как продукт, обладающий широким спектром полезных для здоровья свойств, однако его реальная польза не слишком значительна, отмечают специалисты.По данным Вести.Ru, преувеличенными являются диетические свойства яблочного уксуса, так что лучше не рассчитывать на заметное похудение с его использованием. По словам врача диетолога Тамары Прунцевой, этому продукту приписывается способность стимулировать жировой метаболизм и уменьшение жировой прослойки, однако проводившиеся исследования не подтвердили его жиросжигающего эффекта.«Он не регулирует аппетит, так что говорить, что уксус уменьшает массу тела, мы не можем», – заметила специалист ФГУБН «ФИЦ питания и биотехнологии».Также можно услышать, что принимать яблочный уксус полезно в виде напитка, смешанного с водой, натощак. Но это не приносит ощутимой пользы – более того, может вредить, ведь организм довольно чувствителен к кислотам, в особенности при наличии некоторых хронических нарушений. По мнению специалистов,«даже разбавленный водой яблочный уксус может спровоцировать проблемы не только с желудком, но и зубами – его кислоты могут привести к повреждению эмали и развитию кариеса».Прунцева заметила, что единственным доказанным полезным эффектом яблочного уксуса является улучшение регуляции уровня сахара в крови. Данный продукт, как выяснилось, замедляет опорожнение желудка, что дольше поддерживает чувство сытости и позволяет воздерживаться от лишних перекусов.