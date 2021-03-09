Реальная польза яблочного уксуса для здоровья довольно незначительна
По данным Вести.Ru, преувеличенными являются диетические свойства яблочного уксуса, так что лучше не рассчитывать на заметное похудение с его использованием. По словам врача диетолога Тамары Прунцевой, этому продукту приписывается способность стимулировать жировой метаболизм и уменьшение жировой прослойки, однако проводившиеся исследования не подтвердили его жиросжигающего эффекта.
«Он не регулирует аппетит, так что говорить, что уксус уменьшает массу тела, мы не можем», – заметила специалист ФГУБН «ФИЦ питания и биотехнологии».
Также можно услышать, что принимать яблочный уксус полезно в виде напитка, смешанного с водой, натощак. Но это не приносит ощутимой пользы – более того, может вредить, ведь организм довольно чувствителен к кислотам, в особенности при наличии некоторых хронических нарушений. По мнению специалистов,
«даже разбавленный водой яблочный уксус может спровоцировать проблемы не только с желудком, но и зубами – его кислоты могут привести к повреждению эмали и развитию кариеса».
Прунцева заметила, что единственным доказанным полезным эффектом яблочного уксуса является улучшение регуляции уровня сахара в крови. Данный продукт, как выяснилось, замедляет опорожнение желудка, что дольше поддерживает чувство сытости и позволяет воздерживаться от лишних перекусов.
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