Как могут навредить блины со сметаной?

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Жирные жареные блины вприкуску со сметаной могут вызвать осложнения у людей с некоторыми хроническими нарушениями, если полакомиться ими от души.Началась Масленница, главным блюдом которой являются горячие вкусные блины – зачастую со сметаной, соусами и начинками. Диетолог Ольга Григорьян рассказала в интервью, как могут навредить организму блины со сметаной. Опасность этого вкусного угощения в том, что остановиться, поедая блины, трудно – можно легко съесть далеко не один. Между тем, предупреждает эксперт,«у людей с патологиями ЖКТ и сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за избытка жирной пищи могут возникнуть осложнения».Специалист отметила, что, употребление жирного жареного, насыщенного углеводами теста блинов вместе со сметаной повышает нагрузку на органы пищеварения, заставляя на износ работать печень и желчный пузырь. Сочетание питательных веществ способствует высокой калорийности блинов со сметаной. В условиях сегодняшней малоподвижности регулярное потребление такого блюда может, по словам Григорьян, навредить тем, что«мы прибавим в весе, увеличится угроза развития атеросклероза, гипертонической болезни, инфарктов, инсультов».До этого врач диетолог Нурия Дианова сообщила, что сладкие блины со сметаной способствуют резкому повышению уровня глюкозы и быстрому возникновению сильного аппетита, побуждающего человека переедать.