Анемия у женщин – серьезная проблема: витамины и минералы для защиты от нее

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Различные особенности, включая физиологию, делают анемию серьезной проблемой для здоровья и самочувствия женщин. Впрочем, анемия развивается и у мужчин.Анемия представляет собой состояние, которое развивается при недостатке здоровых эритроцитов либо гемоглобина в крови. Частая причина этого нарушения эритроцитов – нехватка минерального железа: оно необходимо для производства белка гемоглобина, помогающего эритроцитам переносить кислород, который жизненно важен для выработки энергии и выполнения различных функций человеческого тела.Что вызывает анемию? В основном, недостаточное поступление с пищей важных питательных веществ.«Наши пищевые привычки изменились, мы в основном полагаемся на упакованные обработанные пищевые продукты, содержащие мало питательных веществ. Уменьшение потребления зеленых листовых овощей и фруктов с высоким содержанием питательных веществ также усугубляет проблему», - констатируют специалисты.Также на развитие анемии влияют наследственные патологии крови, потеря крови из-за геморроя или язвы, наличие некоторых заболеваний. В их ряду – ВИЧ, ревматоидный артрит, болезнь Крона, болезнь почек, рак.Почему анемия – серьезная проблема для женщин? Особенности физиологии делают женщин подверженными анемии. Такую подверженность обусловливает потеря крови при менструациях и родах. Вдобавок женский организм многое отдает плоду, вынашиваемому во время беременности.Симптомы. Существуют различные типы анемии: железодефицитная анемия, витаминная, апластическая, аутоиммунная гемолитическая анемия, пернициозная, серповидноклеточная анемия. Наиболее распространенной является железодефицитная анемия. Вот ее симптомы:бледность кожных покровов,быстрая утомляемость,потеря аппетита,снижение работоспособности и концентрации внимания,головокружение,головные боли,шум в ушах,«мушки» перед глазами,боли в сердце, возникающие даже в состоянии покоя.Витамины и минералы для защиты от анемии. По словам ученых,«помимо железа, предотвращать развитие анемии помогают витамин B6, витамин B2, витамин B12, витамин C, фолиевая кислота и белки – эти питательные вещества активно участвуют в процессе кроветворения».Вот витамины и минералы, которые по их мнению должны быть частью рациона, чтобы не допустить развития анемии.Железо. Его пищевые источники – красное мясо, фасоль, чечевица, листовые овощи, изюм, курага.Витамин C и витамин B 12. Поставщики витамина В12 –молочные продукты, мясо, соя. Витамина С – цитрусовые (апельсины, грейпфруты), помидоры, брокколи.Фолиевая кислота. Для ее получения следует употреблять зеленый горошек, фасоль, арахис, темно-зеленые листовые овощи, спаржу, авокадо, кукурузу, цитрусовые.